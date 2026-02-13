Zlomené nohy, ruky aj rebro! Českom otriasa škandál: Muž mal celé týždne brutálne týrať iba 8-mesačné dievčatko

TŘEBÍČ - Zlomené nohy, ruky, rebro či podliatiny. Českom otriasol prípad brutálneho týrania iba 8-mesačného dievčatka. Tomu mal ubližovať priateľ jej matky.
Polícia už začala 20-ročného muža z Třebíča stíhať. Obvinila ho z pokusu ťažkého ublíženia na zdraví a je vo väzbe. Môže byť odsúdený na päť až 12 rokov väzenia. Útoky trvajúce najmenej niekoľko týždňov boli brutálne, dievčatko malo zlomené nohy, ruky, rebro a malo podliatiny, uviedol vedúci odboru všeobecnej kriminality krajského policajného riaditeľstva Pavel Kubiš.
Prípadom sa kriminalisti zaoberajú od konca minulého týždňa. "Získali informácie o možnom podozrení, že na ubytovni v Třebíči pobýva muž so svojou družkou a spoločne sa majú starať o osemmesačné dievča, ktoré vykazuje znaky možného zlého zaobchádzania a týrania," uviedlapolicajná hovorkyňa Dana Čírtková.
Polícia kontaktovala orgán sociálnoprávnej ochrany detí. Potom si dieťa prevzali zdravotníci. Predbežným opatrením súdu bolo dieťa odobraté z starostlivosti matky. Muž sa priznal, že dievča bil a triasol s ňou. Najprv s matkou zranenia dieťaťa vysvetľovali pádom alebo tým, že mohla vzniknúť pri hre. "Tieto tvrdenia sme v spolupráci so súdnym lekárom okamžite vyvrátili," povedal Kubiš. Ako sa na brutálnom zaobchádzaní podieľala matka alebo prečo mu nezabránila, je podľa neho predmetom ďalšieho vyšetrovania.
"Krajskí kriminalisti s ohľadom na skutočnosti zistené v priebehu preverovania, najmä vzhľadom na závery z predbežnej súdnolekárskej správy k zraneniu bábätka, muža obvinili zo spáchania zločinu ťažkého ublíženia na zdraví ukončeného v štádiu pokusu," dodala Čírtková. O jeho vzatí do väzby dnes rozhodol okresný súd v Třebíči.