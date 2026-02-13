Po Katy Perry zahorel láskou aj Orlando Bloom? Aha, ku komu má blízko!

SAN FRANCISCO - Herec Orlando Bloom je opäť stredobodom pozornosti. Po rozchode s Katy Perry sa po jeho boku začala objavovať nová kráska!
Hollywoodsky herec Orlando Bloom podľa všetkého nezostal po rozchode so speváčkou Katy Perry dlho sám. Slávny pár išiel od seba minulý rok. Ich rozchod sa prevalil v júli. „Orlando a Katy v priebehu posledných mesiacov menili svoju partnerskú dynamiku tak, aby sa mohli sústrediť na spoločné rodičovstvo. Naďalej ich budýe verejnosť vídať spolu ako ridnu, pretože ich spoločnou prioritou je - a vždy bude - vychovávať svoju dcéru s láskou, stabilitou a vzájomným rešpektom,“ povedal v tom čase ich zástupca pre DailyMail.
Je to OFICIÁLNE! Katy Perry viac nie je single: S novou láskou PRVÝKRÁT v spoločnosti!
Rozišli sa po 9 rokoch a zo spoločného vzťahu im zostala dcérka Daisy Dove. Po náročnom období sa Orlando opäť objavuje v spoločnosti. A najnovšie sa šepká aj o jeho novom vzťahu. Randí vraj s modelkou Luisou Laemme. Dvojicu si všimli fanúšikovia aj fotografi počas odchodu zo Super Bowlu v San Franciscu. Bloom sa v posledných rokoch snažil viac sústrediť na rodinu aj pracovné projekty, no zdá sa, že je pripravený posunúť sa ďalej aj v osobnom živote.
S Luisou Laemme ho údajne spája láska k cestovaniu, móde a spoločenským podujatiam. Hoci ani jeden z nich zatiaľ vzťah oficiálne nepotvrdil, paparazzu fotografie zrejme hovoria za všetko. Či ide o vážny vzťah alebo len o príjemné obdobie spoznávania, ukáže až čas, no zdá sa, že hollywoodska hviezda opäť našla dôvod na úsmev. Ani samotná Katy dlho nesmútila. Šťastie našla po boku bývalého kanadského predsedu vlády Justina Trudeaua.