Veľký strašiak v olympijskej dedine a dovolenkovom raji Slovákov: UDREL zákerný vírus, turistka vracala celú noc!

MILÁNO - Dovolenka v Taliansku sa pre dve české turistky zmenila na nočnú moru. Počas pobytu na juhu Európy sa u nich prejavili vážne príznaky ochorenia, ktoré podľa ich vlastných slov spôsobuje norovírus – vysoko nákazlivý vírus vyvolávajúci silné tráviace problémy. Celý výlet do zahraničia tak pre ne takmer dopadol tragicky.
Portál TN.cz pripomenul, že na sociálnych sieťach jedna z Češiek popisuje, ako sa situácia dramaticky zhoršila. "Na výsledky testov od lekárky stále čakám. Neoficiálne však máme jasno. Všetky príznaky zodpovedajú norovírusu," uviedla. "Naozaj to neboli bežné otravy tráviaceho traktu, ako to poznáme. Moja kamarátka si doslova siahla až na dno. Intensivne zvracala tri hodiny v kuse," doplnila. Choroba prišla náhle počas výletu po Taliansku.
Norovírus sa nevyhol ani olympionikom
Portál pripomenul, že norovírusom sa nakazila aj časť ženskej reprezentácie ľadového hokeja z Fínska. To podnietilo aj k "protiopatreniam" pre český národný tím. "Organizátori to nepovažujú za také dramatické, aby sa museliu zavádzať opatrenia ako cez covid," povedal reprezentačný lekár Jiří Dostal pre TN.cz.
Hrozný zážitok turistiek
"Po krátkom spánku sa to rozbehlo znovu a postupne sa pridávali ďalšie zdravotné problémy, až stratila vedomie a musela som volať rýchlu pomoc," popísala hrozný zážitok turistka.
Podľa informácií z ministerstva poľnohospodárstva sa norovírus prenáša predovšetkým konzumáciou kontaminovaných potravín alebo nápojov, ale aj priamym kontaktom s infikovanou osobou či kontaminovanými povrchmi. V ľudskom tele spôsobuje akútny zápal žalúdka a tenkého čreva, typicky sprevádzaný nevoľnosťou, zvracaním, hnačkou a kŕčmi v bruchu.
Odborníci zároveň upozorňujú, že tieto vírusy sú veľmi odolné voči bežným dezinfekčným prostriedkom vrátane chlóru, čo sťažuje ich elimináciu a prevenciu.