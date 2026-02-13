Kočka z Prcičiek a Americkej krásy má 47: Aha, ako vyzerá po 27 rokoch!

LOS ANGELES - Kto z minulosti pozná meno Mena Suvari, má túto herečku zrejme spojenú s filmom Americká krása, kde zvádzala Kevina Spaceyho ako kamarátka jeho filmovej dcéry. V tom istom roku účinkovala aj v snímke Prci, prci, prcičky. Dnes má však už sladká kráska 46 rokov...
Mena Suvari sa narodila 13. februára 1979. Kariéru začala ako modelka, potom prišli drobné seriálové úlohy a v roku 1997 filmový debut. Hneď o dva roky neskôr natočila rovno dva filmy, ktoré sú mnohým veľmi dobre známe.
V komédii Prci, prci, prcičky si zahrala Heather, priateľku Oza, ktorý bol kamarátom hlavného hrdinu.
V romantickej dráme Americká krása zas stvárnila tínedžerku, ktorá sa zapletie s otcom svojej najlepšej kamarátky.
Mena potom účinkovala aj v ďalších pokračovaniach komédie Prci, prci, prcičky a natočila aj mnoho ďalších filmov. Nevyhýbala sa ani seriálom, tým posledným na jej konte je American Woman (Americká žena).
V októbri 2018 sa vydala za priateľa Michaela, s ktorým randila dva roky. Je to jej tretie manželstvo. Stretli sa pri filmovaní - Michael je členom umeleckého súboru, ktorý sa stará o kulisy a ďalšie záležitosti. „Po všetkých tých rokoch, čo som bola striedavo hore a dole, je veľmi pekné byť usadená, špeciálne v tomto momente môjho života,” povedala médiám Mena po tajnej svadbe. V októbri 2020 oznámili, že spolu čakajú svoje prvé dieťa, ktoré sa narodilo v roku 2021. Od roku 2017 sa Suvariová z etických dôvodov stala vegánkou a používa výrobky šetrné k životnému prostrediu.