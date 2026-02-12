Miliardy na účte už nestačia: Ženy dnes chcú v posteli ÚPLNE niekoho iného! TOTO povolanie je na vrchole rebríčka

USA - Kedysi bol ideálom „muž z financií“ v obleku a s vysokým platom. Nový prieskum však ukazuje zásadnú zmenu v preferenciách nezadaných. Najatraktívnejšie povolania sa dnes spájajú skôr s empatiou, starostlivosťou a zmyslom pre pomoc druhým – a víťaz vás možno prekvapí.
Ak ste muž z finančného sektora s vysokým príjmom a dokonale padnúcim oblekom, možno vás najnovšie zistenia nepotešia. Ako informuje portál indy100.com, podľa aktuálneho prieskumu zoznamovacej aplikácie The League sa totiž mení predstava o ideálnom partnerovi – a tradičné „korporátne“ profesie už nie sú na vrchole rebríčka atraktivity.
Nezadaní ľudia sa čoraz viac odkláňajú od sveta financií a biznisu a uprednostňujú povolania, ktoré ponúkajú emocionálnu hodnotu a pocit zmysluplnosti. Najžiadanejšou profesiou sa stala zdravotnícka sféra. Až 26 percent respondentov uviedlo, že by si najradšej našli partnera pracujúceho ako lekár alebo zdravotník.
Finančná stabilita, inteligencia a empatia
Podľa odborníčky na vzťahy Rachel DeAlto z aplikácie The League sú zdravotnícke profesie atraktívne najmä preto, že spájajú finančnú stabilitu, inteligenciu a schopnosť starať sa o druhých. Práve tieto vlastnosti dnes mnohí považujú za ideálnu kombináciu pre partnerský život. Naopak, povolania z finančného sektora výrazne stratili na popularite a v rebríčku „najsexi“ kariér sa prepadli až na ôsme miesto. Druhé miesto obsadilo školstvo s podporou 23 percent respondentov a tretie skončili pracovníci záchranných zložiek s 19 percentami.
Veľkú úlohu zohráva aj pracovný balans
Za nimi nasledovali právnické profesie a podnikanie (po 18 percent), vedecké a technologické odvetvia (po 17 percent). Dôležitým faktorom pri výbere partnera sa podľa prieskumu stal aj pracovný balans – až 34 percent nezadaných uviedlo, že hľadajú niekoho, kto dokáže zladiť prácu a osobný život. Výsledky zároveň naznačujú, že generácia Z je pri výbere partnera čoraz náročnejšia a tradičný obraz úspešného muža v luxusnom obleku už nemusí stačiť. Moderné randenie sa tak posúva smerom k hodnotám, ktoré kladú dôraz na empatiu, stabilitu a skutočný záujem o druhých.