Desivé odhalenie: Ruské satelity striehnu na tie európske! Vyťahujú z nich údaje, môžu ich ohroziť

MOSKVA - Európski bezpečnostní predstavitelia bijú na poplach. Dve ruské družice sa podľa nich už roky podozrivo približujú k európskym satelitom, zachytávajú ich signály a zhromažďujú citlivé informácie. Riziká siahajú od odpočúvania až po možnú manipuláciu s obežnými dráhami.
Európske bezpečnostné služby sa domnievajú, že Rusko vo vesmíre systematicky sleduje a odpočúva minimálne desiatku európskych satelitov. Upozorňuje na to britský denník Financial Times, podľa ktorého ide o dlhodobú a čoraz agresívnejšiu aktivitu, ktorá môže ohroziť citlivú civilnú, vládnu aj vojenskú komunikáciu.
Podľa zistení denníka sa v centre pozornosti nachádzajú dva ruské satelity Luch-1 a Luch-2, ktoré sa v posledných troch rokoch opakovane približovali k európskym družiciam a vykonávali na orbite manévre označované ako podozrivé.
Nebezpečné manévre na geostacionárnej dráhe
Obe ruské zariadenia sa dostali do tesnej blízkosti niektorých z najdôležitejších geostacionárnych satelitov Európy, ktoré zabezpečujú spojenie pre veľkú časť kontinentu vrátane Spojeného kráľovstva, ale aj pre rozsiahle oblasti Afriky a Blízkeho východu.
Hoci ide primárne o satelity určené na civilné účely, prenášajú aj citlivé vládne a vojenské dáta. Orbitálne údaje a pozorovania zo Zeme ukazujú, že ruské družice sa v ich blízkosti zdržiavali celé týždne. Od svojho vypustenia v roku 2023 sa samotný satelit Luch-2 priblížil k 17 európskym satelitom.
Podozrenie zo signálovej špionáže
Podľa Michaela Trauta, šéfa nemeckého vojenského vesmírneho veliteľstva, sú ruské satelity podozrivé z vykonávania signálovej spravodajskej činnosti. Ich cieľom malo byť zachytávanie dátových tokov medzi pozemnými stanicami a satelitmi.
Vysokopostavený predstaviteľ jednej z európskych spravodajských služieb pre Financial Times uviedol, že družice Luch sa s vysokou pravdepodobnosťou snažili dostať do úzkeho kužeľa rádiových lúčov, ktorými sú dáta vysielané zo Zeme na obežnú dráhu.
Zvlášť znepokojujúce je podľa neho zistenie, že časť riadiacich dát európskych satelitov nie je šifrovaná. Mnohé z nich boli totiž vypustené do vesmíru pred rokmi, keď ešte neboli vybavené modernými palubnými počítačmi ani pokročilými šifrovacími systémami.
Riziko manipulácie aj zničenia
Práve absencia šifrovania robí tieto satelity mimoriadne zraniteľnými voči rušeniu alebo zneužitiu. Európski predstavitelia síce zatiaľ nepredpokladajú, že by Luch-1 a Luch-2 mali schopnosť satelity priamo zničiť, no upozorňujú na iné vážne riziko.
Zhromaždené dáta mohli Rusku poskytnúť detailné poznatky o tom, ako európske systémy narušiť, či už z vesmíru alebo z obežnej dráhy. Traut pre denník uviedol, že satelity Luch s veľkou pravdepodobnosťou zachytili takzvané veliteľské spojenie – komunikačný kanál medzi satelitmi a pozemnými operátormi, ktorý slúži na jemné úpravy obežnej dráhy.
Podľa analytikov by s takýmito informáciami mohlo Rusko napodobniť signály pozemných operátorov a vysielať falošné príkazy. Tie by mohli ovplyvniť trysky satelitov používané na korekcie dráhy, vyviesť zariadenia z rovnováhy, prinútiť ich opustiť orbitu alebo ich nasmerovať mimo kontrolovaného priestoru.