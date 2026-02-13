Piatok13. február 2026, meniny má Arpád, zajtra Valentín

KĽDR hrozí odvetou za drony: Soul v reakcii na Kimovu sestru spustil razie v tajnej službe a armáde

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PCHJONGJANG - Sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una pohrozila odvetnými krokmi v prípade ďalšieho vniknutia dronov do vzdušného priestoru KĽDR z juhu. Podľa agentúry AFP o tom v piatok informovala štátna agentúra KCNA.

Varovanie prišlo po januárovom incidente, kedy Pchjongjang podľa vlastných slov zostrelil juhokórejský dron v blízkosti mesta Kesong. Severokórejské úrady vtedy ako dôkaz zverejnili snímky, ktoré zachytávajú trosky zostreleného bezpilotného lietadla. „Vopred varujem, že opakovanie takýchto provokácií, ktoré porušujú neodňateľnú suverenitu KĽDR, určite vyvolá strašnú odvetu,“ vyhlásila v stanovisku sestra severokórejského vodcu Kim Jo-čong.

Kim uznala, že Južná Kórea podnikla „rozumné“ kroky v nadväznosti na januárový incident, ale zároveň uviedla, že porušenie suverenity Severnej Kórey je neprijateľné bez ohľadu na okolnosti. „Je nám jedno, kto je skutočným manipulátorom vniknutia dronu do vzdušného priestoru KĽDR, a či ide o jednotlivca alebo civilnú organizáciu,“ konštatovala Kimova sestra.

Soul priznal vyšetrovanie tajných operácií

„Varujem orgány Kórejskej republiky, aby dbali na prevenciu, aby sa takýto nerozumný čin v ich krajine už nikdy nezopakoval,“ uzavrela. Januárový incident podľa AFP zvýšil napätie medzi Pchjongjangom a Soulom a ohrozil snahy Južnej Kórey o zlepšenie vzťahov s jej severným susedom. Hoci Soul spočiatku popieral akúkoľvek účasť na tomto incidente, spoločný vojensko-policajný tím tento týždeň oznámil, že v snahe vyvodiť zodpovednosť vykonal razie.

Počas zásahu tím urobil prehliadky a zaistil dôkazy na celkovo 18 miestach vrátane Národnej spravodajskej služby (NIS), veliteľstva vojenského spravodajstva ministerstva obrany, ako aj v domácnostiach a kanceláriách podozrivých osôb. Vyšetrovanie sa týka najmenej troch aktívnych príslušníkov juhokórejských ozbrojených síl, medzi ktorými je major a kapitán spravodajskej jednotky, a jedného zamestnanca tajnej služby. Podľa polície sú podozriví z účasti na neoprávnených letoch dronov nad Severnú Kóreu.

Viac o téme: HrozbaOdvetaSeverná KóreaDron
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Multi-Drone Collaboration for Various
Európske krajiny NATO plánujú spoločný nákup bojových dronov
Zahraničné
FOTO Photo of an agrodrone
Poplach v Texase! Drony mexického kartelu narušili vzdušný priestor USA
Zahraničné
Ilustračné foto
Nemecko nasadí tisícky policajtov na zabezpečenie Mníchovskej bezpečnostnej konferencie
Zahraničné
Európa sprísňuje pravidlá pre
Európa sprísňuje pravidlá pre drony: Nové opatrenia počítajú so sledovaním v reálnom čase aj radarmi 5G
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fico na summite o konkurencieschopnosti hovoril najmä o cenách elektriny
Fico na summite o konkurencieschopnosti hovoril najmä o cenách elektriny
Správy
Babiš na summite o konkurencieschopnosti kritizoval systém emisných povoleniek ETS 1
Babiš na summite o konkurencieschopnosti kritizoval systém emisných povoleniek ETS 1
Správy
Miss Kinga Puhová o NOVOM živote v Paríži: Trvalé sťahovanie zo Slovenska a svadba s týmto mužom?!
Miss Kinga Puhová o NOVOM živote v Paríži: Trvalé sťahovanie zo Slovenska a svadba s týmto mužom?!
Prominenti

Domáce správy

Marian Kočner
Dnes má súd v kauze vraždy Jána Kuciaka pokračovať výsluchom Mariana Kočnera
Domáce
ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
Riadna facka pre rodičov:
Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!
Domáce
Definitívne končí televízna služba, ktorú dlhé roky využívalo celé Slovensko. Vieme, čo je za tým
Definitívne končí televízna služba, ktorú dlhé roky využívalo celé Slovensko. Vieme, čo je za tým
Banská Bystrica

Zahraničné

Michael McCaul
USA pritvrdzujú: Nový zákon DROP má totálne odrezať Rusko od ziskov z ropy a zničiť tieňovú flotilu
Zahraničné
Nástupca Kadyrova v kritickom
Nástupca Kadyrova v kritickom stave: Po brutálnej nehode v Groznom mu hrozí slepota
Zahraničné
KĽDR hrozí odvetou za
KĽDR hrozí odvetou za drony: Soul v reakcii na Kimovu sestru spustil razie v tajnej službe a armáde
Zahraničné
Napätie v Ázii rastie:
Napätie v Ázii rastie: Japonsko zadržalo čínsku loď, Peking reaguje obmedzením obchodu a varovaniami
Zahraničné

Prominenti

Po Katy Perry zahorel
Po Katy Perry zahorel láskou aj Orlando Bloom? Aha, ku komu má blízko!
Zahraniční prominenti
Laura a Massimo Arcolin
TRAPAS porotkyne Let's Dance: Roztrhli sa jej šaty... Ups, pred publikom ostala iba v nohavičkách!
Domáci prominenti
Silvii Kucherenko prekážajú ženy,
Ostré slová o samostatnosti žien! Kucherenko kritizuje zlatokopky: Mieria jej slová na Lauru?
Domáci prominenti
Kočka z Prcičiek a
Kočka z Prcičiek a Americkej krásy má 47: Aha, ako vyzerá po 27 rokoch!
Osobnosti

Zaujímavosti

Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci
Učebnice zemepisu KLAMÚ: Vedci oficiálne potvrdili existenciu ÔSMEHO kontinentu! Mapa sveta sa PRÁVE zmenila
Zaujímavosti
Miliardy na účte už
Miliardy na účte už nestačia: Ženy dnes chcú v posteli ÚPLNE niekoho iného! TOTO povolanie je na vrchole rebríčka
Zaujímavosti
6 večerných jedál, ktoré
6 večerných jedál, ktoré vám pomôžu znížiť tuk na bruchu
vysetrenie.sk
Injekcie do intímnych partií
TOTO svet športu ešte nezažil: Zväčšujú si PRIRODZENIE kyselinou, aby oklamali 3D skenery! Stačia DVA centimetre navyše
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk

Ekonomika

Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Valentín 2026: Zabudnite na drahé kabelky. Za zlomok ceny viete z vašej polovičky spraviť rovno majiteľku módneho impéria!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!
Plánujete prázdniny na svahu? Od januára platí pre mladých dôležitá zmena, bez tohto na lyže nechoďte!
Zneužívali Slováci PN-ky? Tu je to čierne na bielom, štát hlási úsporu v desiatkach miliónov eur!
Zneužívali Slováci PN-ky? Tu je to čierne na bielom, štát hlási úsporu v desiatkach miliónov eur!
Tri dni na olympiáde môžu stáť viac ako luxusná dovolenka v exotike: Na tieto sumy sa v Miláne pripravte!
Tri dni na olympiáde môžu stáť viac ako luxusná dovolenka v exotike: Na tieto sumy sa v Miláne pripravte!

Šport

ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 13. februára)
ZOH 2026: Program dňa na olympijských hrách (piatok, 13. februára)
Program ZOH 2026
ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
ZOH 2026 Česko s ťažkým srdcom na rozhodcu: MacKinnon vyradil dvojnásobného víťaza Stanley Cupu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Rozhodla druhá tretina: Aj hviezdy USA vstúpili do turnaja hladkou výhrou
ZOH 2026 Rozhodla druhá tretina: Aj hviezdy USA vstúpili do turnaja hladkou výhrou
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Doprava
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Cestujete do Maďarska často? Možno však nepoznáte zaujímavé fakty o tejto krajine
Správy
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava

Kariéra a motivácia

6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
6 tipov, ako začať pracovať v administratíve
Získaj prácu
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Plat 6000 eur? Toto je pozícia, ktorá môže zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Z dresu do biznisu: Akú novú kariéru si budujú slovenskí olympionici po aktívnom športe?
Motivácia a inšpirácia
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Takmer každému piatemu Slovákovi nezostane z výplaty ani euro. Najhoršie sú na tom nízkopríjmové domácnosti a ľudia s nižším vzdelaním
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Nebíčko v papuľke. Kuracie prsia v božskej horčicovej omáčke vyriešia zajtrajší obed.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
Navonok chrumkavé, vnútri božsky mäkké. Pečené zemiaky plnené syrom a slaninou.
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
NAJLEPŠIE recepty s tofu: 5 jedál, ktoré ulahodia aj mäsožravcom
Výber receptov
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Táto čína s ryžou vás prenesie priamo do ázijskej kuchyne
Kuracie prsia

Technológie

Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Výkonná laserová zbraň amerického námorníctva úspešne zneškodnila dronové hrozby na mori
Armádne technológie
Raytheon predstavil raketový systém Coyote: Drony v dosahu padajú na zem ako kus plastu
Raytheon predstavil raketový systém Coyote: Drony v dosahu padajú na zem ako kus plastu
Armádne technológie
Američania majú vo výzbroji raketu ERAM. Vyvinuli ju za menej než 16 mesiacov a cieli na vysoko hodnotné ciele
Američania majú vo výzbroji raketu ERAM. Vyvinuli ju za menej než 16 mesiacov a cieli na vysoko hodnotné ciele
Armádne technológie
Tvojmu počítaču s Windowsom čoskoro potichu vyprší bezpečnostný certifikát. Ako zistíš, či si v bezpečí?
Tvojmu počítaču s Windowsom čoskoro potichu vyprší bezpečnostný certifikát. Ako zistíš, či si v bezpečí?
Bezpečnosť

Bývanie

Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?

Pre kutilov

Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Sadzačka je drahá a vybieha do kvetu? Tento rok skúste cibuľu zo semienka, ušetríte desiatky eur
Zelenina a ovocie
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najstabilnejšie páry nášho showbiznisu: Mária Kachútová Čírová a láska ako z filmu, Zdena Studenková a Braňo Kostka si zakladajú na tomto
Slovenské celebrity
Najstabilnejšie páry nášho showbiznisu: Mária Kachútová Čírová a láska ako z filmu, Zdena Studenková a Braňo Kostka si zakladajú na tomto
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Riadna facka pre rodičov:
Domáce
Riadna facka pre rodičov: TABUĽKA Na daňovom bonuse na dieťa stratia stovky až tisícky eur ročne!
Zlomené nohy, ruky aj
Zahraničné
Zlomené nohy, ruky aj rebro! Českom otriasa škandál: Muž mal celé týždne brutálne týrať iba 8-mesačné dievčatko
Veľký strašiak v olympijskej
Zahraničné
Veľký strašiak v olympijskej dedine a dovolenkovom raji Slovákov: UDREL zákerný vírus, turistka vracala celú noc!
Desivé odhalenie: Ruské satelity
Zahraničné
Desivé odhalenie: Ruské satelity striehnu na tie európske! Vyťahujú z nich údaje, môžu ich ohroziť

Ďalšie zo Zoznamu