Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Spustili výrobu PRVÉHO SKUTOČNÉHO lietajúceho auta na svete! POZOR, háčik vás dostane: Na zemi ide len 40-tkou!

Aj keď auto lieta, na ceste s ním pôjdete len 40 km/h. Zobraziť galériu (2)
Aj keď auto lieta, na ceste s ním pôjdete len 40 km/h. (Zdroj: Alef Aeronautics )
USA - Sen o tom, že sa vodiči jednoducho zdvihnú nad dopravné zápchy, sa začína meniť na realitu. Americká spoločnosť Alef Aeronautics spustila výrobu toho, čo označuje za vôbec prvé skutočné lietajúce auto na svete. Futuristický model Alef Model A Ultralight dokáže jazdiť po cestách ako bežné auto a zároveň vertikálne vzlietnuť priamo z miesta.

Po viac než desaťročí vývoja americká firma Alef Aeronautics oznámila začiatok výroby svojho revolučného vozidla. Alef Model A Ultralight, ktorého cena sa pohybuje okolo 235-tisíc libier (skoro 270-tisíc eur), je ručne zostavovaný v závode v Silicon Valley v Kalifornii a prvé kusy poputujú k vybraným zákazníkom ešte tento rok.

Lietajúce auto využíva osem elektrických vrtúľ, ktoré sú nenápadne ukryté v prednej a zadnej časti karosérie. Vďaka nim dokáže vertikálne vzlietnuť aj pristáť, bez potreby letiska či špeciálneho heliportu. Po návrate na zem sa vozidlo správa ako klasické elektrické auto, informuje britský denník Daily Mail.

Model A je legálne použiteľný na cestách aj vo vzduchu

„Sme radi, že výroba prvého lietajúceho auta sa začala podľa plánu. Ľudia čakali dlho a my konečne dostávame tento projekt do pohybu – doslova aj obrazne,“ uviedol Jim Dukhovny, generálny riaditeľ spoločnosti Alef Aeronautics.

Model A je legálne použiteľný na cestách aj vo vzduchu. Na zemi ho poháňajú malé elektromotory umiestnené v kolesách, vo vzduchu dosahuje cestovnú rýchlosť až 177 km/h. Karoséria z uhlíkových vlákien má špeciálnu sieťovú konštrukciu, ktorá umožňuje prúdenie vzduchu, no zároveň chráni posádku pred rotujúcimi vrtuľami.

Auto je určené pre dvoch ľudí a ponúka dojazd približne 321 kilometrov po ceste a 177 kilometrov vo vzduchu. Celé vozidlo váži len 385 kilogramov, vďaka čomu spadá do kategórie ultralight vozidiel. To však znamená aj obmedzenie – na verejných cestách môže jazdiť maximálne 40 km/h.

Každý zákaznik musel absolvovať špeciálne školenie

Hoci Alef už získal leteckú certifikáciu od amerického úradu FAA, prvé lietajúce autá budú testované len za prísne kontrolovaných podmienok. Každý zákazník musí absolvovať špeciálne školenie zamerané na bezpečnosť, údržbu aj letové postupy. Spoločnosť zatiaľ eviduje viac než 3 500 predobjednávok, ktorých celková hodnota presahuje 800 miliónov libier (915-miliónov eur). Masová výroba je však ešte vzdialená. Každý kus sa momentálne vyrába niekoľko mesiacov a prechádza rozsiahlym testovaním.

Dukhovny zároveň naznačil, že v budúcnosti by sa cena lietajúceho auta mohla výrazne znížiť. „Pri veľkosériovej výrobe by sme sa chceli dostať k sume okolo 25-tisíc libier,“ uviedol. Kým sa lietajúce autá stanú bežnou súčasťou dopravy, potrvá to ešte roky. Prvý krok však bol urobený – a zdá sa, že sci-fi sa opäť o niečo viac priblížilo realite.

