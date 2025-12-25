Faraón Shoshenq III. bol OKRADNUTÝ? Objav prázdnej kráľovskej hrobky prepisuje históriu: TOTO tam zostalo!

EGYPT - Archeológovia objavili vzácnu zbierku 225 funerárnych figúrok v staroegyptskej kráľovskej hrobke, ktorá bola pritom prázdna. Nález, ktorý prepisuje doterajšie poznatky o pohrebných zvykoch počas Tretej medziperiody, prináša nové otázky o osude faraóna Shoshenqa III.
Archeologický svet je v šoku po náleze unikátnej zbierky funerárnych figúrok v staroegyptskej hrobke v Tanise. Výskumníci objavili 225 dokonale vypracovaných figurín, usporiadaných do hviezdicového a precízne horizontálneho vzoru, pričom samotná hrobka bola prázdna. Viac ako polovica figúrok je ženského pohlavia, čo je v kráľovských pohreboch takmer výnimočné. Tento objav prináša nové otázky o pohrebných praktikách počas Tretej medziperiody Egypta (830 – 791 pred n. l.), keď vládol faraón Shoshenq III.
Prečo vznikli komplikácie?
Podľa francúzskeho egyptológa Frederica Payraudeaua je objav „ohromujúci“, pretože iná hrobka na lokalite a najväčší sarkofág tam nesú jeho meno. „Prečo nie je pochovaný vo svojej hrobke?“ pýta sa Payraudeau, informuje Daily Mail. Podľa neho mohli komplikácie vzniknúť kvôli politickým zmenám a bojom o moc počas turbulentnej štyridsaťročnej vlády faraóna.
Tím archeológov figurky opatrne vyberal počas desiatich dní, pracujúc aj v noci, aby zachovali ich krehký stav. Po štúdiu budú figúrky vystavené v egyptskom múzeu, čo verejnosti umožní nahliadnuť do pohrebných praktík jedného z najzáhadnejších egyptských panovníkov.
Jeden z najvýznamnejších objavov od 40. rokov 20. storočia
Objav z Tanisu je prvým takýmto nálezom priamo v kráľovskej hrobke za posledných 80 rokov a patrí medzi najvýznamnejšie objavy od 40. rokov 20. storočia. Payraudeau dodáva, že podobný objav sa na juhu Egypta, v Údolí kráľov pri Luxore, nepodarilo získať od doby objavu Tutanchamónovej hrobky v roku 1922, keďže väčšina lokalít bola v priebehu dejín vyrabovaná.
„Keď sme našli tri alebo štyri figúrky pohromade, hneď sme vedeli, že to bude neuveriteľné,“ spomína Payraudeau. Tento objav otvára nové pohľady na egyptskú históriu a pohrebné zvyky, a zároveň znovu otvára záhadu, prečo faraón Shoshenq III. nikdy nebol pochovaný vo svojej vlastnej hrobke.