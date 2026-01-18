Tragédia pri Zlatých Moravciach: O život prišiel hasič Peter (†56), táto osudná cesta ho stála to najcennejšie!

VIESKA NAD ŽITAVOU - Výročná schôdza dobrovoľných hasičov vo Vieske nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce sa skončila tragédiou. Jeden z 56-ročných členov spolku sa po schodzi rozlúčil s kamarátom a vybral sa vlastnou cestou. Neskôr sa už dozvedeli iba o tom, že v rieke našli jeho telo. Čo sa vlastne stalo?
Prípadu sa vo vysielaní krimi novín venovala televízia JOJ. Dobrovoľný hasičský zbor v obci sa rozhodol usporiadať výročnú schôdzu. Po nej sa kolektív rozpŕchol domov. Päťdesiatšesťročný Peter sa vybral domov s kamarátom. Neskôr sa rozlúčili.
Bolo to len pár metrov pred jeho domom. "Býval o nejaké tri alebo štyri domy ďalej a doteraz nie je nikomu známe, prečo nešiel domov, ale podľa všetkého sa otočil a niekde naspäť išiel," hovorí o prípade starosta Viesky nad Žitavou Štefan Mladý.
Osudná lávka cez rieku
Petrovi sa stal osudným zrejme pád z nie veľmi bezpečne vyzerajúcej plechovej lávky, ktorá je v obci cez rieku postavená len provizórne. Miestni si ňou skracujú cestu aj preto, že inak by museli pešo obchádzať až 5 kilometrov. Lávka vyzerala bezpečne až do momentu, čo prednedávnom udrela povodeň. "Značne poškodila tú lávku, takže je v takom stave, v akom je. Ľudia často chodia alebo nejakým spôsobom skáču cez to a tak," dodal starosta Mladý.
To je ten úsek, cez ktorý sa zrejme vybral nebohý Peter. "Momentálne je tam asi tak meter a pol - meter osemdesiat vody," tvrdí starosta.
Telo našiel okoloidúci človek
O tom, že s Petrom nie je niečo v poriadku a nikto netuší, kde sa nachádza, sa občania začali vypytovať už na druhý deň. Nadišiel moment, kedy jeho telo v rieke našiel ráno okoloidúci. Prišli aj policajti a profesionálni hasiči. Telo z rieky vyziahli a zaisťovali stopy. "Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať pitvu. Presné príčiny a okolnosti úmrtia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," prezradil televízii hovorca KR PZ Nitra Tomáš Havetta.
Starosta obyvateľov vyzval na obozretnosť pri prechode lávkou, pričom tá nová bude obyvateľom dediny slúžiť zrejme až od apríla. "Ľudia, ktorí nemajú motorové vozidlo alebo len tak si odskočiť do obchodu alebo za niečo len prebehnúť, tak to využívajú takú skratku," nazdáva sa starosta.