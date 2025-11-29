Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví?

BALI - Na ikonickej pláži Kelingking zavládla vlna pobúrenia po tom, čo sa na úpätí útesu objavila rozostavaná konštrukcia obrovského výťahu. Projekt, ktorý má uľahčiť turistom náročný prístup k moru, kontrolujú úrady a preverujú, či gigantická stavba vzniká legálne.
Drsné, nebezpečné pobrežie pláže Kelingking na Bali s modrou vodou priťahuje celosvetovú pozornosť svojou krásou. Lokalita je preslávená skalným útvarom pripomínajúcim dinosaura. Zostup z útesu na pláž môže aktuálne trvať až hodinu, pričom kúpanie je tu zakázané kvôli množstvu úmrtí a zranení spôsobených divokými vodami. Návratový výstup môže trvať aj dve hodiny, informuje na svojom portáli The Sun.
Projekt sa začal už v roku 2023
Napriek tomu to neodrádza zástupy turistov, ktorí toto miesto navštevujú. V súčasnosti však toto miesto špatí obrovská, napoly postavená monštruózna stavba. Čínsky developer China Kaishi Group tu totiž buduje výťah vysoký 182 metrov a priľahlý 64-metrový most v hodnote približne 5,3 milióna libier (6,3 milióna eur). Realizácia kontroverzného projektu sa začala v roku 2023, zahŕňa dva externé vyhliadkové výťahy, sky café, reštauráciu a veľkú panoramatickú vyhliadku s rozlohou 400 m².
Sprevádza ho neistota
Minulý týždeň úrady práce na projekte pozastavili, aby preverili platnosť stavebných povolení a tým zabezpečili malé víťazstvo pre miestnych obyvateľov. Projekt tak zostáva v neistote. Pláž Kelingking, ktorá sa nachádza na ostrove Nusa Penida neďaleko Denpasaru, bola v roku 2024 zaradená medzi 50 najkrajších pláží sveta. Na internete sa šíri pobúrenie, pričom jeden z bývalých návštevníkov spomínal na „brutálny“ zostup s rozheganými drevenými zábradliami a rozstrapkaným lanom. „Mohol by sa zlepšiť chodník? Určite,“ napísal. „Ale stojím na strane miestnych a sem žiadny výťah nepatrí.“
Výťah by mal zvýšiť počty navštevníkov
Ďalší poznamenal: „Turizmus neznamená vždy budovať obrovské stavby. Niekedy sú to práve výhľady a nedotknutá príroda, kvôli ktorým sem ľudia prichádzajú.“ Iný sa pridal: „Toto je neuveriteľne hlúpy nápad a ktokoľvek si myslel, že je to dokonalý doplnok, mal by byť z tejto krajiny vyhnaný. Nahnevalo by ma, keby som sa konečne dostal na Bali a musel sa pozerať na tú ohavu.“ Miestna senátorka Niluh Djelantik, ktorá projekt otvorene kritizuje, uviedla: „Dlho predtým, ako sa začal stavať tento výťah, vyjadrovali sme svoj nesúhlas. Riziká sú príliš veľké. Užívajte si krásu Bali múdro; nevytvárajte prístupy, ktoré pôsobia tak, ako keby turistov privádzali rovno k bránam katastrofy,“ napísala na Facebooku.
Spoločnosť však vo vyhlásení pri začiatku výstavby uviedla, že výťah zvýši počty návštevníkov a poskytne cestovateľom bezpečné miesto na obhliadku. „Kvôli strmým útesom, ktoré pláž obklopujú, s takmer 200-metrovým kolmým zrázom, si cesta na pláž vyžaduje skoro dvojhodinový zostup, čo predstavuje určité nebezpečenstvo,“ uviedla firma.