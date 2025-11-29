Sobota29. november 2025, meniny má Vratko, zajtra Andrej, Ondrej, Andreas

Najobľúbenejšia pláž Bali v CENTRE POBÚRENIA: Skoro 200 metrový výťah šokuje turistov! Sú návštevníci naozaj leniví?

BALI - Na ikonickej pláži Kelingking zavládla vlna pobúrenia po tom, čo sa na úpätí útesu objavila rozostavaná konštrukcia obrovského výťahu. Projekt, ktorý má uľahčiť turistom náročný prístup k moru, kontrolujú úrady a preverujú, či gigantická stavba vzniká legálne.

Drsné, nebezpečné pobrežie pláže Kelingking na Bali s modrou vodou priťahuje celosvetovú pozornosť svojou krásou. Lokalita je preslávená skalným útvarom pripomínajúcim dinosaura. Zostup z útesu na pláž môže aktuálne trvať až hodinu, pričom kúpanie je tu zakázané kvôli množstvu úmrtí a zranení spôsobených divokými vodami. Návratový výstup môže trvať aj dve hodiny, informuje na svojom portáli The Sun.

@abcnewsaus Bali's governor has ordered the demolition of a controversial 182-metre glass lift at Kelingking Beach in Nusa Penida that's had tourists and locals in uproar, with many complaining it was spoiling the location's natural beauty. Social version by David Douglas Stuart for the ABC News Social Media Team. To personalise your news & stay in the know, download the ABC News app via the link in our bio. #ABCNews #ABCNewsChannel #Bali ♬ original sound - ABC News Australia

Projekt sa začal už v roku 2023

Napriek tomu to neodrádza zástupy turistov, ktorí toto miesto navštevujú. V súčasnosti však toto miesto špatí obrovská, napoly postavená monštruózna stavba. Čínsky developer China Kaishi Group tu totiž buduje výťah vysoký 182 metrov a priľahlý 64-metrový most v hodnote približne 5,3 milióna libier (6,3 milióna eur). Realizácia kontroverzného projektu sa začala v roku 2023, zahŕňa dva externé vyhliadkové výťahy, sky café, reštauráciu a veľkú panoramatickú vyhliadku s rozlohou 400 m².

@wonderful.penida Apa pendapatmu tentang lif yang di bangun di kelingking beach?tulis di kolom komentar#nusapenida #penidaisland #kelingkingbeach ♬ Forever - ILLENIUM & Tom Grennan & Alna

Sprevádza ho neistota

Minulý týždeň úrady práce na projekte pozastavili, aby preverili platnosť stavebných povolení a tým zabezpečili malé víťazstvo pre miestnych obyvateľov. Projekt tak zostáva v neistote. Pláž Kelingking, ktorá sa nachádza na ostrove Nusa Penida neďaleko Denpasaru, bola v roku 2024 zaradená medzi 50 najkrajších pláží sveta. Na internete sa šíri pobúrenie, pričom jeden z bývalých návštevníkov spomínal na „brutálny“ zostup s rozheganými drevenými zábradliami a rozstrapkaným lanom. „Mohol by sa zlepšiť chodník? Určite,“ napísal. „Ale stojím na strane miestnych a sem žiadny výťah nepatrí.“

@aaronboundy This was a lot harder then i thought #travel #traveltok #fyp #foryou ♬ Funny - Gold-Tiger

Výťah by mal zvýšiť počty navštevníkov

Ďalší poznamenal: „Turizmus neznamená vždy budovať obrovské stavby. Niekedy sú to práve výhľady a nedotknutá príroda, kvôli ktorým sem ľudia prichádzajú.“ Iný sa pridal: „Toto je neuveriteľne hlúpy nápad a ktokoľvek si myslel, že je to dokonalý doplnok, mal by byť z tejto krajiny vyhnaný. Nahnevalo by ma, keby som sa konečne dostal na Bali a musel sa pozerať na tú ohavu.“ Miestna senátorka Niluh Djelantik, ktorá projekt otvorene kritizuje, uviedla: „Dlho predtým, ako sa začal stavať tento výťah, vyjadrovali sme svoj nesúhlas. Riziká sú príliš veľké. Užívajte si krásu Bali múdro; nevytvárajte prístupy, ktoré pôsobia tak, ako keby turistov privádzali rovno k bránam katastrofy,“ napísala na Facebooku.

 
 

Spoločnosť však vo vyhlásení pri začiatku výstavby uviedla, že výťah zvýši počty návštevníkov a poskytne cestovateľom bezpečné miesto na obhliadku. „Kvôli strmým útesom, ktoré pláž obklopujú, s takmer 200-metrovým kolmým zrázom, si cesta na pláž vyžaduje skoro dvojhodinový zostup, čo predstavuje určité nebezpečenstvo,“ uviedla firma.

