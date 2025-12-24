Radikálne rozhodnutie mladíka: Tri mesiace bez MASTURBÁCIE! Nemohol uveriť, čo sa stalo po 90 dňoch

LONDÝN - Rozhodol sa pre radikálny experiment a tvrdí, že mu zmenil život. Po troch mesiacoch bez masturbácie má viac energie, lepšie sa sústredí a cíti sa psychicky vyrovnanejší. Jeho skúsenosť vyvolala na internete búrlivú diskusiu.
Autor príspevku opísal, že sa rozhodol vydržať bez masturbácie 90 dní. Výsledky ho vraj natoľko prekvapili, že v abstinencii plánuje pokračovať natrvalo. Všíma si, že má viac síl počas dňa, jeho myseľ sa prestala sústreďovať na sexuálne podnety a bežné situácie vníma pokojnejšie. Zároveň sa mu zlepšila schopnosť sústrediť sa na prácu aj medziľudské vzťahy.
V abstinencii plánuje pokračovať
Podľa jeho slov je preňho dnes jednoduchšie nadväzovať rozhovory a pohybovať sa medzi ľuďmi bez pocitu napätia. Výraznú zmenu zaznamenal aj pri fyzickej aktivite – v posilňovni cíti nárast energie a počas troch mesiacov dosiahol citeľný progres. Abstinencia mu navyše pomohla vytvoriť si pevnejší denný režim, vstáva skôr a pravidelne cvičí, čo mu slúži ako opora najmä v náročnejších obdobiach.
Mladík priznal, že si je vedomý možnosti placebo efektu, no nepovažuje to za problém. Podstatné je podľa neho to, že sa cíti psychicky lepšie a má väčšiu kontrolu nad vlastným správaním. Ostatným odkázal, aby sa nespoliehali len na okamžité uspokojenie, pracovali na sebadisciplíne a snažili sa stať lepšou verziou samých seba – predovšetkým pre vlastné dobro.
Jeho príspevok vyvolal množstvo reakcií. Používatelia mu gratulovali k vytrvalosti a viacerí priznali, že ich jeho skúsenosť motivovala skúsiť podobnú zmenu. „Aj keby to bol len placebo efekt, výsledky sú skutočné,“ napísal jeden z komentujúcich a poukázal na to, že subjektívne zlepšenie kvality života je samo o sebe hodnotné.