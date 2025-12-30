Útok na pláži Bondi: Podľa polície páchatelia zrejme konali samostatne

SYDNEY - Páchatelia obvinení z masovej streľby na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney podľa všetkého „konali samostatne“ a neboli súčasťou širšej teroristickej bunky, uviedla v utorok austrálska polícia. Informuje správa agentúry AFP.
Otec a syn, Sajid a Naveed Akramovci, pripravili 14. decembra na pláži Bondi o život 15 ľudí, keď spustili paľbu počas osláv židovského sviatku svetiel - chanuky. Obaja cestovali niekoľko týždňov pred streľbou na juh Filipín, čo vyvolalo podozrenia, že by mohli byť spojení s extrémistami v tomto regióne, kde sa v minulosti odohralo viacero islamistických povstaní.
Neexistujú žiadne dôkazy
Komisárka austrálskej federálnej polície Krissy Barrettová však uviedla, že to tak zrejme nie je. „Títo jednotlivci údajne konali sami,“ povedala novinárom. „Neexistujú žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že títo údajní páchatelia boli súčasťou širšej teroristickej bunky, alebo že im iní nariadili vykonať útok,“ dodala.
Barrettová ďalej uviedla, že polícia bude naďalej vyšetrovať, prečo dvojica cestovala do filipínskeho mesta Davao, kde podľa záznamov z bezpečnostných kamier sotva opustili svoj lacný hotel. „Chcem, aby bolo jasno. Netvrdím, že tam boli kvôli turistike,“ podotkla. Austrálska polícia sa domnieva, že dvojica útok „dôkladne plánovala“ celé mesiace a zverejnila fotografie, na ktorých cvičia s brokovnicami na austrálskom vidieku.
V októbri podľa polície tiež nahrali video
V októbri podľa polície tiež nahrali video, na ktorom sa vyjadrujú proti „sionistom“, zatiaľ čo sedia pred vlajkou džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Sajid Akram bol počas útoku zastrelený políciou. Ako indický štátny príslušník vstúpil do Austrálie na vízum ešte v roku 1998. Jeho 24-ročný syn Naveed, narodený v Austrálii, zostáva vo väzbe a je obvinený z 15 vrážd a množstva ďalších závažných trestných činov. Silvestrovské oslavy v Sydney sa v stredu o 23:00 h miestneho času prerušia na minútu ticha na pamiatku obetí, píše AFP.