INTERNET V ŠOKU: Žena plávala v bazéne a pozerala do mobilu! To je už priveľa... multitasking alebo závislosť?

SYDNEY - Jedno krátke video stačilo na to, aby sa internet rozdelil na dva tábory. Žena, ktorá počas plávania v bazéne sledovala mobilný telefón, vyvolala vášnivú diskusiu o závislosti od obrazoviek, multitaskingu a o tom, kto je vlastne väčší problém – ten, kto používa mobil, alebo ten, kto točí cudzie životy.
„Ľudia šoférujú a píšu správy, tak prečo by nemohli plávať a písať?“ pýtajú sa mnohí. Príspevok zverejnený meme stránkou @browncardigan zhromaždil množstvo komentárov. Niektorí označili tento moment ako „dystopický“ a paradoxne pritom reagovali zo svojich vlastných telefónov. Iní sa plavkyne zastali a tvrdili, že multitasking nie je nič nové a že vodotesný telefón v bazéne rozhodne nie je nič pohoršujúce.
Nie je to už závislosť?
Diskusia napokon otvorila širšiu otázku: Kto vlastne nie je prítomný v okamihu, plavkyňa, alebo človek, ktorý ju natáča? Ako informuje na svojom webe portál dailydot.com, video z bazéna Icebergs Pool v Sydney zdieľal populárny meme účet a na Instagrame, kde získalo viac ako 23 000 označení „páči sa mi“. Popis ironicky poznamenáva: „Je dobré vidieť ľudí, ktorí si naozaj užívajú prítomný okamih.“ Príspevok doplnili hashtagy #beinthemoment a #nevergooffline, aby ešte viac poukázali na kritiku.
Ďalší komentujúci sa plavkyne zastávali a autorovi videa vyčítali, že sa nestará o seba. Ľudia predsa multitaskujú s mobilmi neustále, tak prečo by si teda nemohli vziať vodotesný telefón aj do bazéna? Niektorí dokonca uviedli, že žena používala telefón na tvorbu obsahu súvisiaceho s plávaním, či už pre prácu alebo pre zábavu.