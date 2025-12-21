NAJBIZARNEJŠÍ manželský konflikt: Policajti si mysleli, že vyšetrujú klasickú krádež auta, až kým… TO VÁŽNE spravil TOTO?

RUSKO - Polícia v ruskom meste Krasnojarsk riešila prípad údajnej krádeže osobného auta, ktorý sa spočiatku javil ako rutinný zásah. Postupné vyšetrovanie však prinieslo prekvapivé zistenia a ukázalo, že za zmiznutím vozidla sa skrýval úplne iný príbeh, než aký majiteľ pôvodne opísal. Muž teraz čelí vážnym právnym následkom vrátane možného trestu odňatia slobody.
Keď policajti v ruskom Krasnojarsku prijali hlásenie o ukradnutom vozidle Toyota Corolla, tak nečakali, že narazia na jeden z najbizarnejších manželských konfliktov roka. Muž oznámil, že mu auto zmizlo z parkoviska neďaleko jeho domu. O niekoľko hodín neskôr zavolala polícii jeho manželka s tým, že vozidlo sa našlo na ostrove Otdykha pri rieke Jenisej. Policajti, ktorí auto skontrolovali si všimli typické znaky krádeže: poškodenú zapaľovaciu skrinku, stopy násilného vniknutia a drobné poškodenia karosérie. Niečo na manželovom príbehu im však nesedelo.
Za všetko mohli spoločné nákupy
Vyšetrovatelia uviedli, že časový sled udalostí sa zakaždým menil a dôkazy nezodpovedali výpovedi muža. Po dôkladnejšom preverení dospeli k nezvyčajnému záveru: ku krádeži nikdy nedošlo. Podľa portálu Oddity Central polícia zistila, že muž všetko zinscenoval sám. Jeho motív bol až komicky malicherný: chcel sa vyhnúť spoločnému nakupovaniu s manželkou. Corollu úmyselne poškodil, aby jeho lož pôsobila dôveryhodne, a falošné oznámenie malo zabezpečiť pár hodín pokoja. Plán sa však rozpadol.
Muž, ktorý údajne nemal žiadny predchádzajúci záznam v registri trestov, teraz čelí obžalobe podľa článku 306 Trestného zákonníka Ruskej federácie za vedomé podanie falošného oznámenia. Hrozí mu až dvojročné väzenie a do začiatku súdneho procesu má zákaz vycestovať. Kuriózny incident sa odohral v apríli, no na verejnosť sa dostal až v októbri, keď ho regionálne úrady poskytli médiám. Ruské médiá sa zamerali najmä na absurdnosť celého prípadu, no pozornosť priťahuje aj to, aký obyčajný impulz spustil celý prípad. Auto sa síce našlo v neporušenom stave, no manželstvo už možno nie. Namiesto jedného popoludnia stráveného vybavovaním povinností čelí muž trestnému stíhaniu a má trvalý záznam. O tom, ako reagovala manželka média mlčia.