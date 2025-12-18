Korčok otvorene: Premiér Fico vedome klame a zavádza o hlavnej téme samitu Európskej rady

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa opozičného PS vedome zavádza a šíri klamstvá v súvislosti s hlavnou témou samitu Európskej rady, ktorý sa koná vo štvrtok a piatok (19. 12.) v Bruseli. Hnutie kritizuje premiéra za tvrdenia, že sa má rokovať o ďalšom financovaní vojny. „Tu nejde o financovanie vojny. Ide o to, ako pomôcť nášmu susedovi, aby sa dokázal naďalej brániť, lebo v opačnom prípade to bude obrovský bezpečnostný zásah, ale bude to aj priamy zárez do peňaženiek našich občanov,“ zdôraznil člen predsedníctva PS Ivan Korčok na štvrtkovej tlačovej konferencii.
Sú to prázdne slová
Fico podľa neho klame, aj keď tvrdí, že podporuje Ukrajinu v snahe stať sa členom EÚ. „Každý vie, že sú to prázdne slová, lebo sú nezlučiteľné s tým, ak premiér jedným dychom dodáva, že Ukrajina má kapitulovať, má sa čo najskôr skončiť vojna podľa toho, ako si to predstavuje prezident Putin,“ poznamenal. V prípade, že by Ukrajina prestala bojovať a kapitulovala, malo by to podľa Korčoka obrovské ekonomické a finančné dôsledky pre Slovensko. Poukázal na to, že SR by musela mnohonásobne zvýšiť výdavky na obranu, zhoršila by sa tiež jej investičná pozícia i ekonomický rozvoj. Obrovské náklady by podľa neho tiež bolo potrebné na utečeneckú krízu, ktorá by tým bola spustená. Premiérovi vyčíta, že tieto informácie zamlčiava.
Podpredsedníčka výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti a poslankyňa za PS Beáta Jurík (PS) zároveň premiéra skritizovala, že na stredajšom (17. 12.) zasadnutí výboru poriadne neprezentoval stanoviská, s ktorými na samit odchádzal. „Napriek tomu, že jeho ústavnou povinnosťou žiadať od výboru pre európske záležitosti mandát, a teda presné znenie slovenských záujmov, ktoré ide na rade presadzovať,“ podotkla. Vyčíta mu aj jeho postoj voči EÚ, naštrbuje podľa nej európsku jednotu. Rovnako kritizuje, že premiér podporuje návrh mierového plánu, ktorý by podľa jej slov znamenal kapituláciu Ukrajiny.