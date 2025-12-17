Šéf tajnej služby v ďalšom megaškandále: Medzinárodná izolácia, podraz českých partnerov a pomoc Rusom!

BRATISLAVA/PRAHA - Pavol Gašpar sa už niekoľko mesiacov hlavne v opozičných radoch ocitá na veľmi nelichotivej pozícii a po najnovších správach sa situácia ešte dramatizuje. Šéf orgánu, ktorý má v krajine slúžiť aj ako prevencia voči nebezpečiam, sa mal dopustiť činu, ktorý poriadne šokuje a dvíha obočie. Gašpara určite nebudú chváliť ani naši českí náprotivkovia.
archívne video
Na vážne pochybenie upozornil Denník N. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar mal podľa českej a slovenskej časti denníka porušiť dohodu s českou kontrarozviedkou BIS.
Išlo o rok 2024, kedy po odhalení proruskej siete okolo webu Voice of Europe žiadala Slovensko o spoluprácu a neudelenie ochrany Arťomovi Marčevskému, kľúčovej postave vplyvovej operácie napojenej na Kremeľ.
Sľub Gašpara a následný azyl pre Marčevskija
Gašpar podľa zdrojov bezpečnostnej komunity prisľúbil, že Slovensko Marčevskému neposkytne žiadnu formu dočasnej ochrany. Krátko po stretnutí však Marčevskij na Slovensku získal dočasné útočisko a udržal si ho niekoľko mesiacov. Česká strana pritom rátala s tým, že po zaradení na sankčný zoznam stratí možnosť pobytu v celej Európskej únii.
„Slovenské orgány mu poskytli presne ten časový priestor, ktorý potreboval,“ uviedol zdroj zo spravodajského prostredia. Podľa českých služieb mal Marčevskij dostatok času na presun majetku a vybavenie osobných záležitostí.
Marčevskij, bývalý ukrajinský politik s väzbami na proruského oligarchu Viktora Medvedčuka, figuroval v centre siete webov a politikov, ktorých cieľom bolo ovplyvniť európske voľby. Investigatívne médiá z Česka, Nemecka a Francúzska opísali financovanie operácie z Moskvy aj prevoz hotovosti cez viacero krajín EÚ.
Úrad očakávali stratu dočasnej ochrany, nestalo sa tak
České úrady Marčevského majetok zmrazili a zrušili mu pobyt. Po jeho presune na Slovensko očakávali, že stratí aj dočasnú ochranu. Tá mu však bola udelená s odvolaním sa na vojnu na Ukrajine a zrušená až koncom júla 2024.
Česká BIS potom mala opakovane naliehať na riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara, aby Slovensko odobralo dočasnú ochranu Marčevskému. K zrušeniu ochrany došlo až s výrazným oneskorením.
Marčevskij mal na Slovensku dočasné útočisko od 8. apríla do 25. júla 2024, teda takmer štyri mesiace. Migračný úrad rozhodol o jeho zrušení 3. júla, účinnosť však nadobudlo až o viac než tri týždne neskôr. V súčasnosti nie je známe, kde sa Marčevskij nachádza.
Podľa poslankyne SaS a bývalej šéfky parlamentného výboru na kontrolu SIS Márie Kolíkovej prípad ukazuje vážne zlyhanie koordinácie medzi SIS a partnerskými zahraničnými službami. „Tajné služby aj ministerstvo vnútra idú opačným smerom, ako je pre Slovensko dôležité,“ uviedla.
Kauza Voice of Europe zároveň odkryla snahy Kremľa ovplyvňovať verejnú mienku v EÚ. Investigatíva viacerých európskych médií potvrdila financovanie siete z Moskvy aj prevoz hotovosti cez viaceré štáty. Napriek tomu Slovensko podľa zistení českého Deníka N spočiatku brzdilo zaradenie siete na európsky sankčný zoznam. Sankcie EÚ napokon vstúpili do platnosti koncom mája 2024.