KYBERNETICKÝ útok na PornHub: Hackeri hrozia zverejnením účtov! TOTO požadujú

OTTAWA - Jeden z najsledovanejších webov pre dospelých sa dostal do nepríjemných problémov. Prémioví zákazníci majú teraz namiesto výhod strach, že sa ich osobné údaje dostanú na verejnosť. Hackerom sa podarilo nabúrať niekoľko profilov, pričom sa teraz vyhrážajú.
Hackerská skupina ShinyHunters ukradla dáta zákazníkov prémiových služieb na webe s pornografickým obsahom Pornhub a hrozí ich zverejnením. Od dotknutých osôb žiadajú zaplatiť v bitcoinoch. Uviedla to v utorok agentúra Reuters. Tá síce nedokázala bezprostredne stanoviť rozsah ani podrobnosti o krádeži, hackeri ale poskytli vzorku údajov a Reuters čiastočne overil, že sú pravé.
Skutočné profily
Najmenej traja bývalí zákazníci serveru Pornhub – dvaja muži v Kanade a jeden muž v USA – agentúre Reuters potvrdili, že údaje, ktoré sa ich týkajú, sú autentické, aj keď niekoľko rokov staré. Vzhľadom na citlivosť záležitosti hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.
"Požadujeme výkupné v bitcoinoch, pokiaľ nemajú tie údaje byť zverejnené. Potom ich zmažeme," povedali hackeri v on-line chate agentúre Reuters.
Pornhub a jeho vlastníci, čo je firma Ethical Capital Partners so sídlom v Ottawe, na otázky o vyjadrení nereagovali. Na únik dát predtým upozornila spoločnosť Bleeping Computer, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou v kybernetickom priestore.
Miliardy návštev
Pornhub uvádza, že má viac ako 100 miliónov denných návštev a 36 miliárd návštev ročne. Patrí k najpopulárnejším dodávateľom sexuálneho obsahu na webe, najmä videí, z ktorých mnohé sú na pozeranie zadarmo.
Hackeri zo ShinyHunters zdieľali dáta od 14 užívateľov prémiovej služby Pornhub , ktorá ponúka videá vo vysokom rozlíšení, sledovanie bez reklám a virtuálnu realitu. ShinyHunters už za sebou majú viac pokusov o vydieranie. Skupina sa sformovala asi okolo roku 2020 a stojí napríklad aj za tohtoročným únikom dát zákazníkov austrálskej leteckej spoločnosti Qantas.