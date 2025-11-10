Jedno z najznepokojujúcejších proroctiev Baby Vangy: Čo nás čaká v roku 2026? Z jej slov behá mráz po chrbte!

NOVÉ DILLÍ – Legenda o slepej bulharskej veštkyni Babe Vange opäť ožíva. Jej predpovede na rok 2026 vyvolali po celom svete znepokojenie – hovoria o veľkej vojne, nekontrolovateľnom rozmachu umelej inteligencie, katastrofách i o kontakte s mimozemšťanmi.
Bulharská mystička Baba Vanga, ktorú mnohí označujú za „Nostradama Balkánu“, zomrela v roku 1996, no jej meno sa aj po desaťročiach objavuje v súvislosti s proroctvami, ktoré údajne siahajú až do ďalekej budúcnosti. Portál The Times of India upozornil, že jej vízie pre rok 2026 patria medzi tie najdiskutovanejšie – a zároveň najznepokojujúcejšie.
Veľká vojna a mimoriadne prírodné katastrofy
Podľa Vangy má svet v roku 2026 čeliť veľkej vojne, ktorá sa začne na východe a rozšíri sa aj na západné krajiny. Niektorí jej priaznivci veria, že by mohlo ísť o globálny konflikt s ničivými následkami. Okrem vojny predpovedala aj mimoriadne prírodné katastrofy – mohutné zemetrasenia, erupcie sopiek a silné búrky, ktoré majú zasiahnuť približne desatinu svetového územia.
Strašné proroctvá sa napĺňajú: Tento rok môže byť podľa Baby Vangy a Nostradama osudový! Blíži sa chaos v Európe?
Znepokojenie vyvolala aj jej vízia o umelej inteligencii, ktorá sa podľa nej vymkne ľudskej kontrole. Vanga údajne varovala, že technológie budú čoraz viac zasahovať do rozhodovania, čím sa začne stierať hranica medzi ľudským a strojovým svetom.
Prvý kontakt s mimozemským životom
Najodvážnejšou z jej predpovedí je tvrdenie, že v roku 2026 sa uskutoční prvý kontakt s mimozemským životom. Veštkyňa vraj videla „veľkú kozmickú loď“, ktorá pristane na Zemi a potvrdí, že ľudstvo nie je vo vesmíre samo. Odborníci a skeptici však pripomínajú, že väčšina týchto proroctiev nie je podložená pôvodnými zdrojmi. Mnohé z nich sa šírili len ústnym podaním, prepisovali a prispôsobovali podľa aktuálnych udalostí.
Napriek pochybnostiam zostáva Baba Vanga kultovou postavou – symbolom túžby ľudí poznať budúcnosť, ale aj zrkadlom ich strachov z vojny, klimatickej krízy a neovládateľného technologického pokroku.