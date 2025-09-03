XXL modelka šokuje realitou randenia: Muži ju chcú len v posteli, na verejnosti sa za ňu hanbia!

MIAMI - Tridsaťjedenročná Alex Aspasia z Miami je známa svojou sebadôverou a pozitívnym prístupom k telu. Hovorí však, že muži sa kvôli jej postave boja odsúdenia okolia. Hoci ju pozývajú do postele, na verejnosti sa s ňou nechcú ukázať. Modelka s veľkosťou XXL však tvrdí, že sa neuspokojí s tajnými románikmi a stále verí, že nájde lásku založenú na úprimnom spojení.
Američanka Alex Aspasia sa minulý rok rozviedla a akýkoľvek pokus o novú známosť zatiaľ zlyhal napriek tomu, že mala a má veľa nápadníkov. Vždy sa však opakuje ten istý scenár: Hanbia sa ukázať po jej boku na verejnosti. Vo videu, ktoré má takmer milión videní, prezradila, že nakoniec je to aj tak ona, kto sa smeje, lebo ostáva single. „Vrátila som sa do sveta randenia a bola to naozaj otvárajúca skúsenosť,“ povedala pre What’s The Jam modelka, ktorá má 183 cm a váži 175 kg.
Mužov vraj priťahuje jej nekompromisná sebadôvera
„Napriek tomu, že online sa mi dostáva veľa nenávisti, zistila som, že sa o mňa zaujíma mnoho mužov. Pre väčšinu z nich však tento záujem ostáva za zatvorenými dverami, ako keby sa hanbili za to, že ich niekto uvidí s veľkou ženou. Raz som chodila s chlapom, ktorý priznal, že nechce, aby o nás niekto vedel. Dokonca povedal, že jeho rodina by ma kvôli mojej veľkosti neprijala. Je to dosť traumatizujúce, keď niekoho spoznáte, začnete k nemu niečo cítiť, a potom vám povie, že nie ste dosť dobrá na to, aby sa s vami ukázal len kvôli tomu, koľko vážite. V súkromných správach ma oslovujú profesionálni športovci a aj raperi. Je to dôkaz, že predstava, že musíte mať určitú postavu, aby ste sa niekomu páčili, jednoducho nie je pravdivá.“ Alex vysvetľuje, že mužov priťahuje jej nekompromisná sebadôvera, pretože dnes je zriedkavé nájsť ju najmä u plus-size žien.
Randenie je pre plus-size ženu ťažšie, tvrdí modelka
„Viem, že takáto sebadôvera môže byť magnetická. Ale ja hľadám niekoho, kto ma chce kvôli tomu, kým som, nie len pre moje krivky. Chcem vzťah založený na skutočnom spojení, nie iba na príťažlivosti.“ Vo videu sedí Alex sama v reštaurácii a v titulku píše: „Ďalšia sobotná noc osamote, pretože mužom sa páčia tučné baby v posteli, ale nie na verejnosti.“ Používatelia nešetrili komentármi. „Nedovoľ im mať ťa v súkromí, ak ťa nechcú na verejnosti,“ napísal niekto. Ana pripísala: „Si pre nich aj tak príliš krásna.“ Nicole sa pridala: „Je to tak. Tvrdia, že milujú veľké baby, no aj tak nás skrývajú.“ Brooke pokračovala: „Pravda. Keď som mala 20, bolo to obdobie plné tajných milovníkov bacuľatiek. Našla som muža, ktorý na mne miluje každý centimeter v posteli a aj na verejnosti. Je mu úplne jedno, čo si kto myslí. Je na mňa hrdý.“
Shelly doplnila: „Ak ťa nechce jeden muž, nájde sa ďalších päť. Nikdy sa neuspokoj s málom.“ Alex reagovala: „Randenie je pre plus-size ženu ťažšie, pretože muži vás väčšinou len chcú. Väčšina chce mať so mnou skúsenosť, ale nevie, ako ma zaradiť do svojho sveta, lebo čelíme tvrdým úsudkom ľudí. Stále však verím, že niekoho nájdem, a chcem ostatným odkázať, aby sa neuspokojili s málom. Je to komplikované, ale odmietam sa zapodievať niekým, kto by ma chcel skrývať.“