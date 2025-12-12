Piatok12. december 2025, meniny má Otília, zajtra Lucia

SCI-FI pôrod v San Franciscu: Žena porodila v AUTONÓMNOM aute! Do nemocnice dorazili SKÔR než sanitka

Žena porodila v autonómnom aute.
Žena porodila v autonómnom aute. (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

SAN FRANCISCO - Do nemocnice sa ponáhľala sama, no rozhodne nečakala, že na svet privedie dieťa ešte počas jazdy. A už vôbec nie v aute bez vodiča. V San Franciscu sa odohral pôrod, aký by pred pár rokmi znel ako sci-fi.

Žena sa viezla v robotickom taxíku Waymo, keď sa pôrod spustil rýchlejšie, než by si ktokoľvek myslel. Podporný tím spoločnosti pri sledovaní auta zaznamenal nezvyčajnú aktivitu, okamžite sa spojil s pasažierkou vo vnútri a privolal pomoc. Ako informuje portál n-tv.de, autonómny automobil medzitým dorazil do nemocnice rýchlejšie, než by sa tam dostala sanitka.

Autonómne autá ovládané cez aplikáciu

Robotaxi Waymo sú prerobené elektrické autá vybavené špičkovými senzormi a kamerami, ktoré ich umožňujú ovládať úplne bez vodiča, stačí ich privolať cez aplikáciu v mobile. Autá sú súčasťou uličného koloritu v San Franciscu, kde ich jazdia stovky.

Neuveríte, čo vidia bábätká po narodení: VIDEO odhaľuje fascinujúci pohľad! Rodičia len NEVERIACO pozerali Prečítajte si tiež

Neuveríte, čo vidia bábätká po narodení: VIDEO odhaľuje fascinujúci pohľad! Rodičia len NEVERIACO pozerali

Spoločnosť stojaca za Waymo sa tak stáva lídrom v robotickej taxislužbe budúcnosti a ukazuje, že autonómne autá môžu byť omnoho viac než len technologická atrakcia — niekedy môžu pomôcť zachrániť situáciu, na ktorú nikto nie je pripravený.

Viac o téme: PôrodMamaSan FranciscoAutonómne autoAuto
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Internet má nového miláčika:
Internet má nového miláčika: VIDEO Sibírsky kocúr uvidel prvý raz sneh… TÚTO reakciu nečakal nikto!
Zaujímavosti
YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ
YouTuber objavil niečo NEPOCHOPITEĽNÉ v Antarktíde: Vedci majú JASNÝ ODKAZ! Konšpirácie sa množia
Zaujímavosti
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril:
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril: SMRŤ nie je koniec! Jeho teória vás prinúti prehodnotiť realitu
Zaujímavosti
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené:
Tajomstvo ženského ORGAZMU odhalené: Vedci potvrdili, čo squirting v skutočnosti je! PRAVDA vás poriadne znechutí
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Rýchlostní kanoisti Bianka Sidová a Samuel Baláž o svojom roku 2025
Rýchlostní kanoisti Bianka Sidová a Samuel Baláž o svojom roku 2025
Šport
Slovenská boxerka Bibiana Lovašová o bronzovej medaile z majstrovstiev Európy do 23 rokov
Slovenská boxerka Bibiana Lovašová o bronzovej medaile z majstrovstiev Európy do 23 rokov
Šport
Minister Robert Kaliňák predstavil novú výstroj a výzbroj pre slovenských vojakov
Minister Robert Kaliňák predstavil novú výstroj a výzbroj pre slovenských vojakov
Správy

Domáce správy

Nedostatok vakcín a liekov
Nedostatok vakcín a liekov pretrváva: Lekárnici varujú pred kritickou situáciou pri viacerých prípravkoch
Domáce
Motoristi, pozor! Hrozí ďalšie
Motoristi, pozor! Hrozí ďalšie dopravné peklo: Diaľnicu D1 na Trnavu úplne uzatvoria
Domáce
FOTO VAROVANIE pred Vianocami! Kúpili
VAROVANIE pred Vianocami! Kúpili ste deťom TÚTO hračku? Okamžite ju VRÁŤTE, hrozí vážne nebezpečenstvo
Domáce
POZOR Hustá hmla komplikuje dopravu na celom Slovensku: Platia výstrahy SHMÚ až do víkendu
POZOR Hustá hmla komplikuje dopravu na celom Slovensku: Platia výstrahy SHMÚ až do víkendu
Regióny

Zahraničné

izraelské stíhačky F-35
Šokujúce priznanie z Iránu! Štátny vysielateľ klamal o zostrelení izraelských stíhačiek F-35
Zahraničné
Nemci varujú pred trhmi
Nemci varujú pred trhmi v Prahe: Hrozí vám žltačka!
dromedar.sk
Eurokomisia bude zákon o
Eurokomisia bude zákon o zmene Úradu na ochranu oznamovateľov analyzovať a rozhodne o ďalších krokoch
Zahraničné
Silné otrasy v Tokiu
Silné otrasy v Tokiu vyvolali obavy: Japonsko zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 4,9
Zahraničné

Prominenti

Gabriela Ruman
Gabika Ruman úžasne SCHUDLA množstvo kíl: Muž sa znova zaľúbil a toto je jej TRIK!
Domáci prominenti
Noah Weiland, Scott Weiland
STRACH o syna slávneho hudobníka (†48): Zverejnil mrazivé slová... Znie to ako list na ROZLÚČKU!
Zahraniční prominenti
Zuzana Belohorcová s dcérou
Belohorcová v smútku: Zomrel člen rodiny... Vlasta opäť chýbal! Tvrdý odkaz manželovi
Domáci prominenti
Bruce Willis, Emma Heming
ŠOKUJÚCE SLOVÁ manželky chorého Brucea Willisa: Po smrti herca daruje jeho MOZOG na výskum!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Žena porodila v autonómnom
SCI-FI pôrod v San Franciscu: Žena porodila v AUTONÓMNOM aute! Do nemocnice dorazili SKÔR než sanitka
Zaujímavosti
Porovnali sme ceny v
Porovnali sme ceny v Bratislave, Brne a Schloss Hofe: Kde sa vám vianočné trhy najviac oplatia?
dromedar.sk
Internet má nového miláčika:
Internet má nového miláčika: VIDEO Sibírsky kocúr uvidel prvý raz sneh… TÚTO reakciu nečakal nikto!
Zaujímavosti
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril:
NAJINTELIGENTNEJŠÍ muž sveta prehovoril: SMRŤ nie je koniec! Jeho teória vás prinúti prehodnotiť realitu
Zaujímavosti

Dobré správy

Rýchlejšie cestovanie po Slovensku:
Rýchlejšie cestovanie po Slovensku: Pozrite si prehľad zmien, nová povinnosť na trase do Česka
Domáce
Zapojte sa do súťaže
ADVENTNÝ KALENDÁR Láka vás Kali, Kontrafakt, Iné Kafe či niečo iné? Vyhrať voucher môžete aj vy
Domáce
FOTO Luca Brassi ukradol a
Neuveríte, čo spravil! Slovenský raper ukradol a podpálil auto kvôli tomuto?
Domáce
Využite na cestovanie vlakovú
Slováci, pozor! Pozrite si prehľad najdôležitejších noviniek, platia už od nedele
Domáce

Ekonomika

Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Prichádza rodičovský dôchodok v novej podobe: Na aké sumy sa môžu seniori tešiť? (kalkulačka)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)
Nová cesta v korunách stromov funguje na vodičov ako magnet: Pozrite si prvé čísla od diaľničiarov! (foto)
Finančná správa opäť udrela: Pozrite si, čo našli v maskovaných priestoroch! (foto)
Finančná správa opäť udrela: Pozrite si, čo našli v maskovaných priestoroch! (foto)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)
Chystajú sa veľké zmeny v účtovaní elektriny: Šetriť sa oplatí viac ako doteraz, čo sa mení? (príklady)

Varenie a recepty

Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Vianočné jemné oválky zlepované džemom
Vianočné jemné oválky zlepované džemom
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Vianočný zemiakový šalát s majonézou: Akým chybám sa vyhnúť?
Rady a tipy
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Sladké mandarínky: Ako ich vybrať a vyhnúť sa kyslým s kôstkami
Rady a tipy

Šport

Toto hádam nemyslia vážne: Český hokej prišiel s mimoriadne kontroverzným rozhodnutím
Toto hádam nemyslia vážne: Český hokej prišiel s mimoriadne kontroverzným rozhodnutím
Česko
VIDEO Neuveriteľné, neskutočné, famózne! 41-ročná Vonnová vyhrala zjazd, triumf po dlhých rokoch
VIDEO Neuveriteľné, neskutočné, famózne! 41-ročná Vonnová vyhrala zjazd, triumf po dlhých rokoch
Lyžovanie
Bátovská Fialková, Kuzminová aj Kapustová: Online prenos zo šprintu žien v Hochfilzene
Bátovská Fialková, Kuzminová aj Kapustová: Online prenos zo šprintu žien v Hochfilzene
Biatlon
Fiasko, po ktorom si každý musí siahnuť do svedomia: Český zástupca zažil hanbu na pôde trpaslíka
Fiasko, po ktorom si každý musí siahnuť do svedomia: Český zástupca zažil hanbu na pôde trpaslíka
Konferenčná liga

Auto-moto

Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
D1 pri Bratislave toho roku naposledy uzavrú. Pripravte sa na kolóny
Doprava
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Najrýchlejší Golf GTI už kúpite aj na Slovensku. Edition 50 má čo ponúknuť
Novinky
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Detská dopravná nadácia tento rok podporila 37 detí obetí dopravných nehôd
Správy

Kariéra a motivácia

Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Tajomstvo úspechu: 7 ranných rituálov, ktoré robia top manažéri
Rady, tipy a triky
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Vianočná firemná kultúra, ktorá nesklame: Ako spraviť decembrové akcie inkluzívne a pritom nezruinovať rozpočet
Pracovné prostredie
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Koncoročné hodnotenia zamestnancov, ktoré menia pravidlá hry: prečo už samotné KPI nestačia
Trendy na trhu práce
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Tiché odchádzanie a tiché prepúšťanie. Pravda o tom, ako firmy riešili stagnáciu výkonu na konci roka
Pracovné prostredie

Technológie

Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
Americké letectvo chce stovky lacných dronov do boja. Northrop Grumman ukázal stroj, ktorý má chrániť F-35 aj F-22
Armádne technológie
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
POZOR! Tento program máš v počítači a je deravý. Hackeri ho už aktívne zneužívajú, varuje úrad. Okamžite ho aktualizuj!
Bezpečnosť
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Hackeri nemusia nič lámať. Slováci im dávajú prístup sami a netušia o tom. Toto robí väčšina ľudí
Bezpečnosť
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Xiaomi ide do boja s Google a OpenAI. Takto má fungovať Mi Chat AI v telefónoch a domácnosti
Xiaomi

Bývanie

Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Tomu sa hovorí súkromie! Štvorčlenná rodina sa pred ruchom sveta ukrýva v divokom lese, za susedov majú len stromy
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Korene ríbezlí a malín vysteľte touto zmesou, perfektne chráni pred mrazom, radí záhradník. Ako správne zimovať dreviny?
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Roky v cudzine vymenili za rodisko a samotu pri lese. V dome pri Blatne cítiť vidieckosť aj horskú idylku
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?
Tieto chyby robia ľudia pri rekonštrukciách najčastejšie a strácajú čas a peniaze. Aké problémy si spôsobujeme sami?

Pre kutilov

Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Väčšinu porúch vašej práčky dokážete opraviť aj sami. Toto je 12 najčastejších
Údržba a opravy
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Ako predísť vŕzganiu a praskaniu suchej podlahy: Správny postup realizácie a najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť
Stavba
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Z veľkej jamy v záhrade vyrástla nádherná letná terasa s pivnicou. Tomáš prezradil, ako ju postavil a koľko ho stála
Dvor a záhrada
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Ako urobiť kysnuté cesto? Spoľahlivý recept, ktorý poslúži pre mnohé tradičné koláče
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Začalo sa to ako tajný vzťah: Skončilo to jednou vetou, ktorú mi povedal tesne pred sviatkami
Partnerské vzťahy
Začalo sa to ako tajný vzťah: Skončilo to jednou vetou, ktorú mi povedal tesne pred sviatkami
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Motoristi, pozor! Hrozí ďalšie
Domáce
Motoristi, pozor! Hrozí ďalšie dopravné peklo: Diaľnicu D1 na Trnavu úplne uzatvoria
VAROVANIE pred Vianocami! Kúpili
Domáce
VAROVANIE pred Vianocami! Kúpili ste deťom TÚTO hračku? Okamžite ju VRÁŤTE, hrozí vážne nebezpečenstvo
Prezident SR Peter Pellegrini.
Domáce
Pellegrini poslancom vyčistil žalúdok: Nekultúrne divadlo, hromží! Koalícii odkázal, že im zákon aj tak nepodpíše
Ilustračné foto
Domáce
PRVÉ REAKCIE opozície na prelomenie veta prezidenta: Nedovolil si to ani Mečiar, zaznelo! Chystajú sa protesty

Ďalšie zo Zoznamu