SCI-FI pôrod v San Franciscu: Žena porodila v AUTONÓMNOM aute! Do nemocnice dorazili SKÔR než sanitka

SAN FRANCISCO - Do nemocnice sa ponáhľala sama, no rozhodne nečakala, že na svet privedie dieťa ešte počas jazdy. A už vôbec nie v aute bez vodiča. V San Franciscu sa odohral pôrod, aký by pred pár rokmi znel ako sci-fi.
Žena sa viezla v robotickom taxíku Waymo, keď sa pôrod spustil rýchlejšie, než by si ktokoľvek myslel. Podporný tím spoločnosti pri sledovaní auta zaznamenal nezvyčajnú aktivitu, okamžite sa spojil s pasažierkou vo vnútri a privolal pomoc. Ako informuje portál n-tv.de, autonómny automobil medzitým dorazil do nemocnice rýchlejšie, než by sa tam dostala sanitka.
Autonómne autá ovládané cez aplikáciu
Robotaxi Waymo sú prerobené elektrické autá vybavené špičkovými senzormi a kamerami, ktoré ich umožňujú ovládať úplne bez vodiča, stačí ich privolať cez aplikáciu v mobile. Autá sú súčasťou uličného koloritu v San Franciscu, kde ich jazdia stovky.
Spoločnosť stojaca za Waymo sa tak stáva lídrom v robotickej taxislužbe budúcnosti a ukazuje, že autonómne autá môžu byť omnoho viac než len technologická atrakcia — niekedy môžu pomôcť zachrániť situáciu, na ktorú nikto nie je pripravený.