Dráma v banke! Všetci čakali ozbrojeného páchateľa… vo dverách stál NAŠTVANÝ KOCÚR!

KUSADASI - Alarm v tureckej banke a okamžitý výjazd policajtov. Všetko nasvedčovalo pokusu o lúpež. Keď však dorazili na miesto, namiesto ozbrojeného páchateľa ich za dverami vítal… kocúr. A podľa jeho správania bolo jasné, že z celej situácie je najviac rozčúlený práve on.
V meste Kuşadası na západe Turecka sa koncom novembra odohral kuriózny incident, ktorý rozvíril sociálne siete. V miestnej pobočke DenizBank sa 24. novembra po uzávierke spustil alarm, ktorý mal upozorniť na bankovú lúpež. Ako informuje agentúra AP, bezpečnostné zložky vyrazili na miesto okamžite — pripravení zasiahnuť proti nebezpečnému zločincovi.
Namiesto páchateľa ich tam čakal kocúr
Realita však bola oveľa rozkošnejšia, než ktokoľvek očakával. Za bezpečnostnými dverami na nich trpezlivo čakal túlavý kocúr, ktorý sa do banky dostal ešte počas otváracích hodín a pohodlne sa tam ukryl. Zamestnanci si ho pri zatváraní vôbec nevšimli.
Aktivoval alarm
Keď sa po prebudení rozhodol preskúmať prázdnu budovu, aktivoval pohybové senzory. Tie spustili alarm presne tak, ako keby sa v banke nachádzal skutočný lupič. Zábery z kamery jedného z policajtov ukazujú, ako štvornohý „páchateľ“ vôbec nevyzerá vystrašene. Skôr naopak — kocúr pôsobí, akoby policajtom práve vyčítal, že im trvalo pridlho, kým mu otvorili dvere.
Podľa vyjadrenia banky počas incidentu nevznikli žiadne škody na majetku a kocúr bol po „zásahu“ úplne v poriadku. No s najväčšou pravdepodobnosťou mu po takejto neplánovanej nočnej smene poriadne vyhladlo. Kým niektoré lúpeže končia drámou, táto sa skončila spokojne — vďaka hladnému chlpáčovi, ktorý si z banky spravil dočasný hotel.