Mokrý prepísal históriu, Glosiková má v rukách legendu: Slovami ho chváli, ale... sledujte ten výraz

BRATISLAVA - Návrat legendy po 17 rokoch! Víťaz tretej série Let's Dance Juraj Mokrý je opäť na parkete. A hoci má energie na rozdávanie, jeho tanečná partnerka Natália Glosíková musela vytiahnuť zbrane, o ktorých doteraz ani netušila!
Juraj Mokrý prepísal históriu šou ako vôbec prvý mužský víťaz a po dlhých sedemnástich rokoch sa vracia do nablýskaného tanečného kolotoča. Hoci sa vracajú aj iní králi parketu, Ďuro má na vec svoj vlastný pohľad. „V zásade platí, že každý z nás má pocit, že to bolo včera, aj s Kristiánom,“ zhodnotil herec so svojim typickým humorom. Či pôjde o spanilú jazdu, alebo tvrdý pád, nateraz nerieši. „Uvidíme, aké lyže vyfasujeme – či to bude dlhá alebo pomalá jazda. Uvidíme,“ dodal Mokrý.
Práve Natália je pritom v tanečných kruhoch známa svojou prísnosťou a nekompromisným prístupom. Pri Jurajovi však musela ísť jej povestná tvrdá ruka bokom a v tréningovej sále musela nastoliť úplne iný režim. „Na neho by nejaké zvyšovanie hlasu alebo prísnosť mali úplne opačný efekt, on by sa podľa mňa už nevrátil. S ním treba v dobrom a hravou formou,“ priznala tanečnica, ktorá musela taktiku šiť na mieru hercovmu temperamentu. Korunu tomu všetkému nasadil známy zabávač, počúvajte, čo povedal...
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%