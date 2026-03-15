Revolučné gardy sa zaviazali k prenasledovaniu a zabitiu Netanjahua

TEHERÁN - Iránske Revolučné gardy sa v nedeľu zaviazali k „prenasledovaniu a zabitiu“ izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informuje o tom agentúra AFP.
„Ak je tento zločinec, ktorý vraždí deti, nažive, budeme ho naďalej prenasledovať a plnou silou ho zabijeme,“ uviedli gardy na svojej webovej stránke Sepah News. Vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala spoločným americko-izraelským útokom na Irán 28. februára a pokračovala odvetnými útokmi na ciele USA a Izralea v okolitých krajinách, vstúpila medzitým do svojho tretieho týždňa, pripomína stanica France 24.
Samotný Netanjahu vo štvrtok 12. marca vyhlásil, že spoločné americko-izraelské vojenské operácie „drvia“ Irán a jeho libanonského spojenca, šiitské militantné hnutie Hizballáh. Nového iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího označil za „bábku Revolučných gárd“, ktorá sa nemôže objaviť na verejnosti.
Izraelský premiér sa obrátil aj priamo na obyvateľov Iránu a povedal im, že sa blíži chvíľa pre „novú cestu slobody“. Izrael ich podľa neho podporuje a jedným zo zámerov vojny je umožniť Iráncom zvrhnúť teokratické vedenie krajiny.