1. česko-slovenská topmodelka (60) v odvážnej bielizni: PRIBRALA, ale... Fú, je strašne SEXI!

LOS ANGELES - Paulina Porizkova dokazuje, že vek je len číslo. Bývalá supermodelka teraz zapózovala v odvážnej spodnej bielizni. A síce pribrala, ale je je strašne sexi!
Bývalá supermodelka Paulina Porizkova opäť otvorene prehovorila o starnutí a zároveň aj sebaprijatí. Na sociálnej sieti Instagram zverejnila video, v ktorom pózuje v odvážnej ružovej bielizni a úprimne hovorí o tom, že v posledných rokoch pribrala približne 7 kíl. Šesťdesiatročná modelka, ktorá sa dlhodobo venuje témam pozitívneho vzťahu k telu a starnutiu, vo videu ukázala svoju postavu bez príkras. Zároveň reagovala na otázku, ktorú podľa nej dostáva veľmi často: „Ako môžeš v 60 vyzerať tak úžasne?“
„Je to len dobré svetlo a pózovanie,“ vysvetlila svojim sledovateľom. Aby zdôraznila rozdiel medzi realitou a dokonalými fotografiami, priblížila kameru k svojej ruke a jemne potiahla kožu. „Realita je takáto: mám 60 rokov. Takto to vyzerá,“ odkázala. Porizkova zároveň pripomenula, že niektoré zmeny tela sú prirodzené a nedajú sa úplne ovplyvniť ani cvičením: „A toto bruško nikam nezmizne. Nosilo tiež dve deti. A to… nezáleží na tom, koľko hodín pilatesu absolvujem alebo koľko závaží zdvihnem – koža je jednoducho koža.“
Spomenula aj zaujímavý detail o spodnej bielizni, ktorú mala vo videu na sebe. „Tento set spodnej bielizne som si prvýkrát kúpila pred siedmimi rokmi pre niekoho, komu na ňom vôbec nezáležalo – potreboval len, aby som bola o dvadsať rokov mladšia,“ priznala. Dnes má však pre ňu úplne iný význam. „A teraz, aj keď sa doň sotva zmestím, stojí za to si ho obliecť len preto, aby som videla výraz na tvári mojej lásky,“ napísala s odkazom na svojho partnera, scenáristu Jeffa Greensteina.
Modelka zároveň zdôraznila, že napriek zmenám, ktoré prináša vek, sa cíti vo vlastnej koži sebaistejšie než kedysi: „A tak napriek všetkým zjavne takzvaným nedokonalostiam veku som sa nikdy necítila sexi a spokojná vo vlastnej koži tak ako teraz.“ Porizkova pritom vysvetlila aj dôvod, prečo pribrala. V januári 2025 priznala, že pribrala po operácii oboch bedrových kĺbov, ktorú podstúpila začiatkom roka 2024.
„Pribrala som asi 7 kíl po obojstrannej výmene bedrových kĺbov začiatkom roka 2024,“ uviedla. Napriek tomu hovorí, že nové telo prijala bez výčitiek: „Toto nové, plnšie telo mi vlastne neprekáža. V porovnaní s minulým rokom, keď som mala o 7 kíl menej, ale trpela som neustálou bolesťou, mi moja nová jemnosť pripadá upokojujúca.“ VIDEO nájdete TU!