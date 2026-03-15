Brutálny útok sekerou: Útočník vtrhol do bytu a muža zasiahol do hlavy, polícia už má podozrivého!

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - V jednom z bytových domov v Spišskej Novej Vsi došlo v sobotu večer k násilnému incidentu, pri ktorom došlo k vážnemu zraneniu muža v oblasti hlavy. Podľa dostupných informácií mal útočník použiť sekeru. Okolnosti prípadu teraz preveruje polícia.
K vážnemu útoku došlo v sobotu večer. Muž mal utrpieť ťažké poranenie hlavy po tom, čo ho v byte napadol iný muž. Ako informovala TV JOJ, útočník mal pri útoku použiť sekeru. Podľa doterajších zistení sa mal podozrivý najskôr násilím dostať do bytu v bytovom dome. V tom čase sa v ňom nachádzal jeho obyvateľ spolu so svojou partnerkou. Po vniknutí do bytu došlo ku konfliktu, pri ktorom utrpel muž vážne zranenie hlavy.
Muž skončil v nemocnici
Na miesto boli privolané záchranné zložky. Podľa informácií mali pomoc privolať obaja muži, zranený a aj osoba podozrivá z útoku. Zdravotníci následne previezli zraneného s ťažkým poranením hlavy do nemocnice. Polícia krátko po incidente zadržala podozrivého muža. Na jeho zadržaní sa podieľali policajti zo Spišskej Novej Vsi spolu s príslušníkmi Pohotovostnej motorizovanej jednotky.
Kriminalisti zároveň na mieste činu zaistili sekeru, ktorú našli na trávniku pod bytovým domom. Predpokladá sa, že práve tento predmet bol použitý pri útoku. Presný motív incidentu zatiaľ nie je známy. Vyšetrovatelia podľa dostupných informácií pracujú s viacerými verziami. Jednou z nich je osobný konflikt súvisiaci so žiarlivosťou, keďže žena, ktorá bola v čase útoku v byte, mala byť v minulosti partnerkou zraneného muža.
Drogy alebo žiarlivosť?
Ďalšou preverovanou možnosťou je aj podozrenie na spor súvisiaci s drogami. Podľa informácií z miestneho prostredia mali byť obaja muži známi medzi užívateľmi návykových látok. Prípadom sa v súčasnosti zaoberajú kriminalisti zo Spišskej Novej Vsi, ktorí zisťujú presné okolnosti incidentu aj motív útoku.