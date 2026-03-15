Nová vlna útokov: Izrael udrel na ciele v Iráne, hlásia veľké škody!

TEHERÁN/TEL AVIV - Izrael dnes oznámil novú vlnu rozsiahlych úderov na ciele v západnom Iráne. Informovala o tom agentúra AFP. Katarská stanica Al-Džazíra medzitým s odvolaním sa na agentúru Tasním, ktorá je kontrolovaná iránskymi revolučnými gardami, informovala o americko-izraelských útokoch na juhoiránsky Šíráz, metropolu provincie Fárs. O prípadných obetiach sa Al-Džazíra nezmieňuje, uvádza ale rozsiahle materiálne škody.
K novým úderom na západe Iránu uviedol Izrael, že tu ničí infraštruktúru iránskeho teroristického režimu. Tiež Teherán používa výraz terorizmus, keď informuje o USA a Izraeli.
"Sionisticko-americký zločinecký režim napadol teroristickým a neľudským činom rezidenčnú a sociálne slabú oblasť v meste Šíráz," uviedla agentúra Tasním. Doplnila, že domy, ktoré boli cieľom útoku, boli úplne zničené.
Stanica Al-Džazíra poznamenala, že Šíráz je nazývaný mestom vína a že tamojšie perzské záhrady sú na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.