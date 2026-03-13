Schudla 45 kíl a je z nej iná žena: Slávna Bridget Fonda je na nepoznanie!

SANTA MONICA - Legendárna hollywoodska herečka Bridget Fonda, ktorá žiarila najmä v 90. rokoch, sa po dlhom čase objavila na verejnosti. Mnohých poriadne prekvapila svojím zmeneným vzhľadom. Vyzerá úplne inak než v minulosti!
Herečka Bridget Fonda patrila v 90. rokoch medzi najvýraznejšie tváre Hollywoodu. Kedysi očarovala divákov nielen svojím hereckým talentom, ale aj prirodzenou krásou a charizmou. Patrila medzi obľúbené hollywoodske hviezdy a objavila sa vo viacerých úspešných filmoch. Diváci si ju môžu pamätať napríklad zo snímok To sa môže stať každému, Doktor Hollywood či Krstný otec. Nedávno ju paparazzi zachytili v uliciach kalifornskej Santa Monicy.
Ďalšia premena slávnej herečky: Kedysi ohurovala krásou, dnes... Obyčajná smrteľníčka so šedinami!
Mnohí si okamžite všimli výraznú zmenu jej vzhľadu – podľa informácií hellomagazine.com sa jej podarilo schudnúť približne 45 kilogramov. Herečka zvolila jednoduchý a pohodlný outfit – sivé tričko, voľné čierne nohavice a zelenú košeľu prehodenú cez plecia. Dnes 62-ročná Fonda pochádza z jednej z najznámejších hollywoodskych rodín. Je vnučkou oscarového herca Henryho Fondu, dcérou legendárneho herca Petra Fondu a zároveň neterou hereckej ikony Jane Fondy.
Herectvo tak mala doslova v krvi a bolo prirodzené, že sa vydala rovnakou cestou ako jej slávni príbuzní. Z verejného života sa však stiahla už v roku 2003. Predchádzala tomu vážna autonehoda, pri ktorej utrpela zlomeninu chrbtice. Po tomto nepríjemnom incidente sa rozhodla opustiť filmový svet a zamerať sa na rodinu a pokojnejší život mimo kamier.