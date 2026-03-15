Vodiči, pripravte si peňaženky: Ceny PZP idú hore a štát zavádza NEKOMPROMISNÉ pokuty, hrozí aj vyradenie auta!

BRATISLAVA - Motoristi na Slovensku sa musia pripraviť na zmeny, ktoré zasiahnu ich peňaženky aj povinnosti. Povinné zmluvné poistenie má podľa odhadov zdražieť a štát zároveň pripravuje prísnejšie kontroly. Cieľom je najmä znížiť počet áut, ktoré jazdia po cestách bez platného poistenia.
Slovenských vodičov môže v najbližšom období zasiahnuť kombinácia rastúcich cien povinného zmluvného poistenia a prísnejších pravidiel zo strany štátu. Poisťovne upozorňujú na zvyšujúce sa náklady, zatiaľ čo pripravovaná legislatíva má zaviesť účinnejšie mechanizmy na kontrolu a postihovanie vozidiel bez platného poistenia, informuje portál Autoviny. Podľa dostupných odhadov by sa pritom ceny PZP mohli v priemere zvýšiť približne o päť až sedem percent. Za rastom cien stojí viacero faktorov – okrem rastúcich nákladov aj zvýšenie dane z poistenia či takzvaná škodová inflácia, uvádza portál Noviny.sk.
Zdraženie sa nemusí týkať len nových zmlúv
PR špecialistka poisťovne UNIQA Beáta Lipšicová vysvetlila, že ceny poisťovne upravujú najmä pre rastúce výdavky. „Ceny povinného zmluvného poistenia v tomto roku budeme musieť upravovať z dvoch dôvodov. Jedným je zvýšenie povinných odvodov a daní z 8 na 10 percent a tým hlavným dôvodom je škodová inflácia,“ uviedla pre Noviny.sk. Zdraženie sa pritom nemusí týkať len nových zmlúv. Poisťovne upozorňujú, že úprava cien sa môže dotknúť aj už existujúcich poistiek. Podľa nich je to potrebné na to, aby dokázali pokryť náklady spojené so škodami a plniť svoje záväzky voči klientom.
Riaditeľka komunikácie poisťovne Allianz Lucia Strnad Muthová uviedla, že úpravy cien sú v tomto segmente bežné. Poisťovne ich podľa nej pravidelne aktualizujú práve preto, aby dokázali reagovať na vývoj nákladov. Podľa poisťovne Generali je zároveň problémom aj dlhodobý nepomer medzi výškou poistného a nákladmi na vyplácané škody. „Povinné zmluvné poistenie je z pohľadu poisťovní dlhodobo stratové,“ uviedla Monika Majerčíková.
Štát sa chce zamerať na nepoistené autá
Výsledné zdraženie sa však môže líšiť v závislosti od konkrétneho vodiča. Poisťovne totiž posudzujú riziko individuálne – zohľadňujú napríklad typ vozidla, jeho výkon či škodovú históriu majiteľa. Ako uvádza Noviny.sk, pri poistke vo výške približne 240 eur by zvýšenie mohlo predstavovať zhruba 12 až 17 eur ročne. Zmeny sa však netýkajú len cien. Štát pripravuje legislatívu, ktorá má sprísniť dohľad nad vozidlami bez platného PZP. V evidencii sa totiž nachádzajú stovky tisíc áut, ktoré nemajú uzatvorenú poistku.
Podľa odhadov je na Slovensku evidovaných viac než 600-tisíc takýchto vozidiel, pričom približne polovica z nich sa môže stále pohybovať v cestnej premávke. Ak spôsobia škodu, tá sa hradí z garančného fondu, čo sa následne premieta aj do rastu cien pre poctivých vodičov. Navrhované zmeny počítajú napríklad s tým, že vozidlá bez poistenia nebudú môcť absolvovať technickú ani emisnú kontrolu. Okresné úrady by zároveň mali začať automaticky udeľovať pokuty na základe údajov zo Slovenská kancelária poisťovateľov.
Štát pošle upozornenie už v máji
Pokuta za vozidlo bez PZP by sa mala pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti auta, ak zostane nepoistené dlhšie než 30 dní. Sankciu bude možné uložiť opakovane každých 150 dní, pričom v ďalších prípadoch sa má zdvojnásobiť. Návrh zákona zároveň počíta aj s radikálnejším krokom. Vozidlá, ktoré nebudú mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie viac než dva roky, by mohli byť hromadne vyradené z evidencie.
Držitelia takýchto áut majú byť podľa plánov štátu upozornení v máji 2026. Ak si poistku nedoplnia, v júli toho istého roka by mohlo dôjsť k ich administratívnemu vyradeniu z evidencie. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. mája 2026, pričom niektoré opatrenia, napríklad kontrola PZP pri technickej kontrole, by mali začať platiť od 1. júla 2026.