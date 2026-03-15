Známa Slovenka RISKUJE po nedávnej operácii: Z toho, čo s doktorom vymysleli, odpadnete!

BRATISLAVA - Azra Sokira sa po reality šou opäť postaví pred divákov, tentoraz však v ringu. V máji ju na podujatí Fight Night Challenge čaká súboj s Miškou Doležalovou, s ktorou mala v minulosti viacero konfliktov. Napriek čerstvej plastickej operácii sa zápasu nebojí a tvrdí, že doň ide bez strachu – s netradičným riešením, ktoré jej odporučil lekár.
Silikóny budú lietať: Známe krásky sa POBIJÚ, mali spolu problém a... Tak toto je úplný BIZÁR!
Azra Sokira sa do povedomia širšej verejnosti dostala najmä účinkovaním v televíznych reality šou televízie Markíza. Diváci ju najskôr spoznali v romantickej šou Ruži pre nevestu, kde sa snažila získať srdce ženícha. Neskôr sa objavila aj v drsnejšej reality šou Farma, kde museli súťažiaci čeliť náročným podmienkam a fyzickej práci. Práve tieto projekty jej priniesli výraznú popularitu a zároveň aj nové pracovné príležitosti.
Podobnú cestu má za sebou aj jej kolegyňa Miška Doležalová. Obe sa vďaka televíznym projektom dostali do centra pozornosti a už v máji sa opäť stretnú – tentoraz však nie pred kamerami reality šou, ale priamo v ringu. Sily si zmerajú na podujatí Fight Night Challenge, kde sa postavia proti sebe v očakávanom súboji. Ani jedna z nich pritom nebude v ringu úplným nováčikom. Obe už majú za sebou jeden zápas.
Miška Doležalová si z prvého duelu odniesla prehru, zatiaľ čo sa Azre Sokire podarilo zvíťaziť. Pre jednu tak môže ísť o šancu na reparát, pre druhú o potvrdenie víťaznej formy. Medzi oboma ženami navyše v minulosti panovalo napätie. Ich vzťah nebol vždy ideálny a viackrát sa dostali do konfliktu, či už priamo na televíznych obrazovkách, alebo prostredníctvom sociálnych sietí, kde si vymenili niekoľko ostrých odkazov.
Zaujímavosťou je aj to, že obe majú za sebou estetické úpravy. Azra pritom len nedávno absolvovala zväčšenie pŕs, čo môže byť v súvislosti so zápasom pomerne riskantné. Krátko po takomto zákroku totiž telo potrebuje čas na úplné zotavenie. Aj preto sa rozhodla situáciu konzultovať so svojím lekárom a spolu našli riešenie, ktoré na Slovensku zatiaľ nie je bežné.
„Nebojím sa určite. Strach v zápasení nie je úplne vhodný. Čo sa týka pŕs, sme sa dozvedeli jednu vec, že existujú chrániče na prsia. Môj doktor mi povedal, že by som si ich mala chrániť, skrz to, že sú čerstvo spravené, ale ja fungujem na jednom princípe, že život je jedna veľká hra a jeden veľký risk. Keď riskuješ, vždy získaš,” priznala. To, či vyhrá Azra alebo Miška, môžete sledovať aj naživo alebo prostredníctvom online prenosu. Prečo sa Azra rozhodla prijať ďalšiu ponuku na zápas a čo ju motivovalo opäť vstúpiť do ringu, sa dozviete vo videu nižšie.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%