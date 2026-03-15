Obrovský problém Nemecka: Nová štúdia desí! Každý druhý moslim v krajine je islamista

BERLÍN - Nový výskum Spolkového kriminálneho úradu vyvolal v Nemecku ostrú diskusiu. Podľa jeho záverov sa medzi časťou mladých moslimov žijúcich v krajine objavujú postoje sympatizujúce s islamizmom.
Výskum upozorňuje na znepokojivé čísla
Nemecké úrady riešia výsledky novej štúdie, ktorá analyzovala postoje moslimov žijúcich v krajine. Podľa analýzy Spolkového kriminálneho úradu má takmer polovica moslimov mladších ako štyridsať rokov určité sympatie k islamistickým ideám.
Výskumníci uvádzajú, že približne 45,1 percenta respondentov vykazuje latentné alebo otvorene deklarované postoje spojené s islamizmom, napríklad podporu zavedenia práva šaría alebo antisemitizmus.
Antisemitizmus podľa štúdie rastie
Autori štúdie upozornili aj na výrazný nárast antisemitizmu medzi moslimskými respondentmi.
Zatiaľ čo v roku 2021 sa s takýmito postojmi stotožňovalo 12,5 percenta opýtaných, vlani to bolo už 27,2 percenta.
Najvýraznejší rast zaznamenali výskumníci v skupine mladších ľudí. Medzi respondentmi do 40 rokov sa podiel zvýšil z 11,3 percenta v roku 2021 na 29,1 percenta v roku 2025.
Otvorené aj skryté radikálne postoje
Štúdia zároveň rozlišuje medzi otvorene deklarovanými radikálnymi názormi a latentnými postojmi.
Podľa výsledkov približne 11,5 percenta mladých moslimov v Nemecku otvorene priznáva islamistické názory. Oveľa väčšia skupina však vykazuje skryté sympatie k takýmto ideológiám.
Latentné islamistické postoje sa podľa štúdie objavujú u 33,6 percenta respondentov v tejto vekovej kategórii.
Politici hovoria o „časovanej bombe“
Výsledky výskumu vyvolali ostré reakcie aj medzi politikmi.
Bývalý podpredseda nemeckého parlamentu Wolfgang Kubicki (FDP) označil zistenia za mimoriadne vážne.
„Politika naivného prehliadania tento vývoj podporuje. Naivita musí skončiť,“ povedal pre denník Bild.
Kubicki zároveň navrhuje zákaz nosenia moslimských šatiek vo verejnej správe a v školách pre deti mladšie ako 14 rokov.
Policajti kritizujú politickú korektnosť
Manuel Ostermann, zástupca predsedu nemeckého policajného zväzu DPolG, tvrdí, že problém sa v minulosti podceňoval.
„Islamisti sú všade. Budujú svoje protiústavné mocenské štruktúry, sú čoraz sebavedomejší a spochybňujú právny štát,“ uviedol.
Podľa neho extrémisti využívajú slabosť spoločnosti. „Tou slabosťou je smrteľná politická korektnosť, nevedomosť a tabuizovanie problému,“ dodal.
Kritika integrácie a rastúce napätie
Výsledky štúdie komentovala aj organizácia Ring of Christian Democratic Students (RCDS). Podľa nej výskum poukazuje na zlyhania integračnej politiky.
Predsedníčka organizácie Charlotte Beermannová upozornila aj na rast antisemitizmu na univerzitách. „Každý, kto žije alebo študuje v Nemecku, musí poznať a rešpektovať základné hodnoty našej krajiny,“ zdôraznila.
Minister vnútra varuje pred provokáciami
Saský minister vnútra Armin Schuster (CDU) varoval, že podobné konflikty sa môžu v budúcnosti zintenzívniť.
Podľa jeho slov pribudnú „cielené provokácie voči zákonu a poriadku pod zámienkou náboženstva a multikulturalizmu“.
Schuster zároveň ubezpečil, že nemecké bezpečnostné zložky budú na takéto situácie reagovať rozhodne.