Nočné zvonenie desilo celý dom: Pravda šokovala aj políciu, vinník bol slizký a pomalý!

BERLÍN - Obyvatelia bytového domu v Bavorsku na juhu Nemecka už mali dosť neznámych vtipálkov, ktorí im v noci zvonili na zvončeky a ťahali ich z postelí. Zavolali preto na pomoc polícii, ktorá po dôkladnom pátraní odhalila páchateľa. Nešlo o pubescentných milovníkov kanadských žartíkov, ale o slimáka, ktorý sa plazil sem a tam po platničke so zvončekmi. Napísal to server The Guardian.
Policajti mali najprv dojem, že pri dome šoféruje skupina detí, ktoré prevádzkujú to, čomu sa v nemčine hovorí "klingelstreich", v angličtine "ding dong ditch" - a po česky jednoducho "zazvoň a utekaj, kým ťa chytia". Keď ale zvonenie pokračovalo aj po príchode dvoch policajtov a napriek skutočnosti, že pri dverách nikto nebol a neaktivoval sa ani detektor pohybu, preskúmali policajti kovovú platničku so zvončekmi, na ktorej našli blúmajúceho slimáka.
"Už sme boli v posteli, keď niekto začal zvoniť. Po desiatej večer zvyčajne nechodíme otvárať dvere, a tak som to zvonenie ignorovala. Myslela som, že sú to deti z náprotivného domu," povedala denníku Bild 30-ročná Lisa.
Zasiahnuť musela aj polícia
"Ale potom mi volala švagrová, ktorá býva nad nami, a pýtala sa, či na nás tiež niekto zvoní, že u nej to neprestáva. Pri dverách sa ale nikto neozýval a ani tam nebolo nikoho vidieť. Dosť nás to znervóznilo, a preto sme zavolali políciu," dodala. Policajti z bavorského mesta Schwabach vo vyhlásení uviedli, že slimák bol odstránený, porúbaný a prenesený na neďaleký trávnik.