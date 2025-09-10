Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Nočné zvonenie desilo celý dom: Pravda šokovala aj políciu, vinník bol slizký a pomalý!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

BERLÍN - Obyvatelia bytového domu v Bavorsku na juhu Nemecka už mali dosť neznámych vtipálkov, ktorí im v noci zvonili na zvončeky a ťahali ich z postelí. Zavolali preto na pomoc polícii, ktorá po dôkladnom pátraní odhalila páchateľa. Nešlo o pubescentných milovníkov kanadských žartíkov, ale o slimáka, ktorý sa plazil sem a tam po platničke so zvončekmi. Napísal to server The Guardian.

Policajti mali najprv dojem, že pri dome šoféruje skupina detí, ktoré prevádzkujú to, čomu sa v nemčine hovorí "klingelstreich", v angličtine "ding dong ditch" - a po česky jednoducho "zazvoň a utekaj, kým ťa chytia". Keď ale zvonenie pokračovalo aj po príchode dvoch policajtov a napriek skutočnosti, že pri dverách nikto nebol a neaktivoval sa ani detektor pohybu, preskúmali policajti kovovú platničku so zvončekmi, na ktorej našli blúmajúceho slimáka.

"Už sme boli v posteli, keď niekto začal zvoniť. Po desiatej večer zvyčajne nechodíme otvárať dvere, a tak som to zvonenie ignorovala. Myslela som, že sú to deti z náprotivného domu," povedala denníku Bild 30-ročná Lisa.

Zlozvyk ho takmer zabil: Muž skončil na sále, lekári z nálezu v bruchu onemeli Prečítajte si tiež

Zlozvyk ho takmer zabil: Muž skončil na sále, lekári z nálezu v bruchu onemeli

Zasiahnuť musela aj polícia

"Ale potom mi volala švagrová, ktorá býva nad nami, a pýtala sa, či na nás tiež niekto zvoní, že u nej to neprestáva. Pri dverách sa ale nikto neozýval a ani tam nebolo nikoho vidieť. Dosť nás to znervóznilo, a preto sme zavolali políciu," dodala. Policajti z bavorského mesta Schwabach vo vyhlásení uviedli, že slimák bol odstránený, porúbaný a prenesený na neďaleký trávnik.

Viac o téme: SlimákBytovkaObyvateliaBavorsko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Amatérskemu archeológovi sa po
Amatérskemu archeológovi sa po rokoch podaril životný objav: Na brehu rieky našiel poklad starý 125-tisíc rokov!
Zaujímavosti
Muž má rekordné prirodzenie:
Muž má rekordné prirodzenie: Meria neuveriteľných 36 centimetrov! Teraz ho môžu všetci vidieť v múzeu
Zaujímavosti
Obľúbený pokrm dnešnej generácie
Obľúbený pokrm dnešnej generácie je nebezpečný: POZOR na pravidelnú konzumáciu! Zvyšuje riziko chronického ochorenia
Zaujímavosti
ALARMUJÚCE čísla: Väčšina ľudí
ALARMUJÚCE čísla: Väčšina ľudí nad 40 rokov ani netuší, že má AUTIZMUS! Nediagnostikovaný má smrteľné následky
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

KDH kritizuje tretí konsolidačný balík, ktorý predstavil Ladislav Kamenický
KDH kritizuje tretí konsolidačný balík, ktorý predstavil Ladislav Kamenický
Správy
Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík
Progresívne Slovensko reaguje na tretí konsolidačný balík
Správy
Divadlo Nová scéna uvedie pôvodnú hudobnú rozprávku Tom a Lola
Divadlo Nová scéna uvedie pôvodnú hudobnú rozprávku Tom a Lola
Správy

Domáce správy

Poslanci začali rokovanie návrhom
Poslanci začali rokovanie návrhom zákona o psychologickej činnosti
Domáce
FOTO Hmla v Bratislave
Na východe Slovenska treba ráno počítať s hmlou: V niektorých okresoch bude pršať
Domáce
Obec pod Tatrami v
Obec pod Tatrami v pozore: VIDEO Medveď pobehuje medzi domami! Situáciu monitoruje zásahový tím
Domáce
Pozor, známa trasa v Slovenskom raji sa dočasne zatvára: Dedinky – Stratenská Píla nebude prístupná
Pozor, známa trasa v Slovenskom raji sa dočasne zatvára: Dedinky – Stratenská Píla nebude prístupná
Levoča

Zahraničné

Lode, ktoré sú súčasťou
Pri brehoch Tuniska bol údajne dronom zasiahnutý ďalší čln humanitárnej flotily
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Muhammad bin Abdarrahmán Ál
Katar si vyhradzuje právo reagovať Izrael: Macron, Starmer a Wadephul útok v Dauhe odsúdili
Zahraničné
Kim Čong-un
Kim Čong-un potvrdil pokračovanie jadrového programu Severnej Kórey
Zahraničné
Muž dobodal mladú Ukrajinku:
Muž dobodal mladú Ukrajinku: Teraz mu hrozí trest smrti
Zahraničné

Prominenti

Oprah Winfrey
Drastická premena slávnej moderátorky: Schudla vďaka Ozempicu!
Zahraniční prominenti
Teyana Taylor
Naozaj prišla slávna speváčka v TOMTO?! FOTO Zabalená vo vreci na ODPADKY
Zahraniční prominenti
Šokujúce VIDEÁ slovenskej herečky:
Šokujúce VIDEÁ slovenskej herečky: Šteniatka na hubovej omáčke či kopance do psov? Máme vyjadrenie!
Domáci prominenti
Prichytený u KONKURENCIE! Známy
Prichytený u KONKURENCIE! Známy markizák po KONCI v televízii: Nový flek?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Nočné zvonenie desilo celý
Nočné zvonenie desilo celý dom: Pravda šokovala aj políciu, vinník bol slizký a pomalý!
Zaujímavosti
Nová štúdia prišla s
Nová štúdia prišla s vysvetlením, čo vidíme v okamihu smrti: Naozaj sa nám premietne pred očami celý život?
Zaujímavosti
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú
Nevinné maškrty ohrozujú mužskú plodnosť: Spracované jedlo devastuje spermie už po týždňoch!
Zaujímavosti
Týchto 13 potravín je
Týchto 13 potravín je NAJLEPŠOU výživou pre váš mozog
vysetrenie.sk

Dobré správy

Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk

Ekonomika

Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!
Padnú úroky ešte nižšie? Vypočítajte si, čo by to urobilo s hypotékou!
Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Kamenický predstavil konsolidačný balík: Zvýši sa DPH na nezdravé potraviny, zmrazia sa 13. dôchodky! (prehľad)
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
Prídeme o voľno počas ďalších sviatkov? Stále je z čoho škrtať, upozorňujú analytici!
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)
V Spojených štátoch padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Čo by ste urobili s takouto obrovskou sumou vy? (foto)

Šport

CR7 a spol. zarmútili Maďarsko, Nóri jedenástimi gólmi totálne potupili súpera, Francúzsko tŕplo
CR7 a spol. zarmútili Maďarsko, Nóri jedenástimi gólmi totálne potupili súpera, Francúzsko tŕplo
MS vo futbale
VIDEO Ani penaltový gól v nadstavení Slovensku radosť nezobral: Sokolíci obratom potešili fanúšikov
VIDEO Ani penaltový gól v nadstavení Slovensku radosť nezobral: Sokolíci obratom potešili fanúšikov
ME vo futbale do 21 rokov
VIDEO Elitný tenista chcel zbaliť ruskú krásku: Napísal mi asi desaťkrát a potom to vzdal
VIDEO Elitný tenista chcel zbaliť ruskú krásku: Napísal mi asi desaťkrát a potom to vzdal
WTA
Škriniar má v Turecku nového trénera: Fenerbahce oznámil meno nástupcu Mourinha
Škriniar má v Turecku nového trénera: Fenerbahce oznámil meno nástupcu Mourinha
Ostatné

Auto-moto

Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Škoda odhalila koncept Vision O - toto je kombi blízkej budúcnosti
Novinky
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Mercedes GLC EQ: supermozog, superhviezda, superpohodlie
Predstavujeme
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
BMW iX3 Neue Klasse - supermozgy, supervýkon, superpokrok
Predstavujeme
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Práca namiesto dávok: Od septembra platia prísnejšie pravidlá, pozrite si prehľad zmien
Aktuality
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Home office sa nemení na minulosť, ale dostáva jasné pravidlá
Pracovné prostredie
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Ako naložiť hovädzie mäso: Delikatesa aj z lacnejšieho kúsku
Rady a tipy
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov

Technológie

Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Čo ak mimozemšťania nebudú z mäsa a kostí a pravda je oveľa desivejšia? Prvé stretnutie môže byť omnoho hrozivejšie
Veda a výskum
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
Čína predbehla svet. Darwin Monkey s čipmi Darwin 3 napodobňuje mozog. Ide o najväčší superpočítač na svete
Technológie
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
WhatsApp čelí škandálu. Odhalenia bývalého šéfa bezpečnosti dávajú miliónom ľudí dôvod aplikáciu opustiť
Aplikácie a hry
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
Svetová premiéra: Nový plazmový horák rozkladá plasty okamžite a bez odpadu
Technológie

Bývanie

Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
Dom v Košiciach je iný, ako sa na prvý pohľad zdá. Rodina tu má súkromie aj krásne zákutie na relax
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
7+ cenovo dostupných tipov, ktorými urobíte v interiéri dojem. Takto bude aj lacný byt vyzerať dobre!
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?

Pre kutilov

Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Ako si vyrobiť lahodné víno z bobuľovín, ktoré nazbierate vo voľnej prírode či v záhrade
Recepty
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Akými opatreniami dokážete v dome znížiť náklady na energie? Vstupná investícia je vyššia, časom sa však určite vráti
Stavebný materiál
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
September rozhoduje o jari – jesenné hnojenie, ktoré vám prinesie bohatú úrodu
Záhrada
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Make-up trendy na jeseň 2025: S týmito líčidlami podčiarknete svoje prednosti a zvýrazníte krásu
Krása
Make-up trendy na jeseň 2025: S týmito líčidlami podčiarknete svoje prednosti a zvýrazníte krásu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zostrelený dron v poľskom
Zahraničné
Drony vleteli do Poľska: Armáda strieľa, letiská zatvorené! Vláda mimoriadne zasadá
Obec pod Tatrami v
Domáce
Obec pod Tatrami v pozore: VIDEO Medveď pobehuje medzi domami! Situáciu monitoruje zásahový tím
Vladimir Putin
Zahraničné
Vojenskí experti varujú: Putin má ďalší plán! Pozor by si mali dávať najmä TIETO európske štáty
Neuveriteľné zábery zo Záhoria:
Domáce
Neuveriteľné zábery zo Záhoria: Autá museli stáť a čakať! FOTO Cez cestu sa prehnali stovky danielov

Ďalšie zo Zoznamu