Kollárova EX Laura Vizváryová mení rétoriku: Borisa chce naspäť!… S touto podmienkou

BRATISLAVA - Ešte prednedávnom Laura Vizváryová hlásala, že práve ona bola iniciátorkou rozchodu s Borisom Kollárom. Zdá sa však, že svoje rozhodnutie prehodnotila. Dnes otvorene hovorí o tom, že by sa k nemu rada vrátila.
Rozchod Borisa Kollára a Laury Vizváryovej patril k najsledovanejším témam slovenského šoubiznisu. Po šiestich rokoch vzťahu, počas ktorých spolu vychovávali syna Abnera, sa ich cesty oficiálne rozišli. Laura však naznačila, že medzi nimi ešte nemusí byť definitívny koniec.
„Tak je to zmena,“ priznala Laura, keď sa jej moderátorka relácie V kabelke opýtala, ako sa momentálne cíti. Následne prišla zásadná otázka – dokázala by sa s Borisom znova dať dokopy, keby na jeho strane nastala nejaká zmena priorít alebo hodnôt. „Určite. Ak by proste sa nejaký takýto zázrak stal, tak áno,“ odpovedala úprimne.
Jej slová naznačujú, že hoci bola podľa vlastných vyjadrení iniciátorkou rozchodu, dnes sa na celý vzťah pozerá s istým odstupom. Otázkou však zostáva, čo presne by musel Boris Kollár zmeniť, aby sa ich cesty opäť spojili. Moderátorka sa počas rozhovoru dotkla aj samotného momentu rozchodu. Naznačila, že za ním mohla stáť konkrétna vec, ktorá už bola pre Lauru za hranou. Brunetka na to reagovala stručne: „Tak.“ Topky.sk oslovili Vizváryovú, tá na otázky nereagovala.
Vizváryová sa momentálne sústreďuje najmä na svoj život a starostlivosť o syna Abnera, ktorého má práve s Kollárom. Napriek tomu jej slová naznačujú, že kapitola ich vzťahu možno ešte nie je úplne uzavretá. Otázkou tak zostáva, ako na túto pomyselnú hodenú rukavicu zareaguje známy multiotecko Boris Kollár.
