Veľké meno z Formuly 1 v Leviciach: Riaditeľ top tímu TU privítal svoje prvé dieťa! TOTO odkázal personálu

LEVICE - Do pôrodnice v Leviciach prišiel rodiť pár, ktorý bežne žije vo Veľkej Británii. Partner čerstvej mamy pritom pracuje vo vedení jedného z najznámejších tímov Formuly 1. Po narodení bábätka poslala rodina nemocnici aj osobné poďakovanie.
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nemocnice v Levice sa na sociálnej sieti pochválilo netradičným príbehom. Na pôrod sem totiž pricestovala rodina zo Spojené kráľovstvo, ktorá sa rozhodla priviesť na svet svoje prvé dieťa práve na Slovensku. Čerstvá mama pochádza z Levíc, jej partnerom je však Jonathan Brookes, prevádzkový riaditeľ tímu McLaren v prestížnom seriáli Formula 1. Hoci dvojica žije v zahraničí, rozhodla sa, že pôrod absolvuje v rodnom meste ženy.
Po narodení dieťaťa poslala rodina do nemocnice aj ďakovný list, v ktorom vyzdvihla prístup zdravotníkov. Brookes v ňom uviedol, že rozhodnutie zvoliť si levickú nemocnicu bolo pre nich napokon jednoznačne správne. „Porodiť naše prvé dieťa v rodnom meste mojej partnerky – v Leviciach – ďaleko od Veľkej Británie a Londýna bolo veľké rozhodnutie. Dnes však vieme, že to bolo absolútne správne rozhodnutie,“ uviedol v odkaze pre nemocnicu.
Ocenili najmä starostlivosť nemocnice
V liste zároveň ocenil starostlivosť, ktorú rodina počas pobytu dostala. Podľa jeho slov sa o nich personál staral nielen počas samotného pôrodu, ale aj v dňoch, ktoré nasledovali po narodení bábätka. „Starostlivosť a oddanosť vášho tímu pred pôrodom, počas neho aj v čarovných dňoch po narodení bábätka je niečo, čo sme v žiadnom zdravotníckom zariadení predtým nezažili,“ napísal Brookes.
Osobitne vyzdvihol prístup celého kolektívu nemocnice. „Láskavosť a starostlivosť celého tímu – od upratovačiek až po sestry a popôrodnú starostlivosť – bola výnimočná. Všetci sú pre nás skutoční hrdinovia,“ dodal. Nemocnica príbeh zverejnila ako poďakovanie svojim zamestnancom. Podľa jej slov sú podobné reakcie rodičov najlepšou spätnou väzbou na prácu zdravotníkov, ktorí sa denne starajú o mamičky a novorodencov.