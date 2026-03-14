MIMORIADY ONLINE Prístav Fudžajra v Emirátoch je v plameňoch! Strategický ropný terminál je ochromený

ABU DHABI - Strategický prístav Fudžajra, nachádzajúci sa neďaleko Hormuzského prielivu, musel podľa anonymných zdrojov agentúry Bloomberg pozastaviť časť operácií spojených s nakladaním ropy. Dôvodom je požiar, ktorý vyvolal útok bezpilotného lietadla. K incidentu došlo v čase, keď americké jednotky zasiahli iránsky ostrov Charg, kľúčový bod pre ropný export Iránu. Situáciu sledujeme online.
11:31 Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v piatkovom telefonáte poďakoval irackému premiérovi Muhammadovi Šíjá Súdánímu za prijatie opatrení na ochranu francúzskych vojakov v krajine. Ide o reakciu na smrť francúzskeho vojaka po útoku iránskym dronom typu Šáhid, informuje správa agentúry AFP.
11:24 Iránske ozbrojené sily v sobotu varovali, že prístavy v Spojených arabských emirátoch (SAE) považujú za legitímne ciele a vyzvali tamojších obyvateľov, aby sa im vyhli. Armáda islamskej republiky to uviedla vo vyhlásení, ktoré odvysielala tamojšia štátna televízia. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Fudžajra predstavuje jeden z posledných funkčných terminálov v regióne, ktoré stále zabezpečujú vývoz suroviny. Využíva totiž ropovod Habšan – Fudžajra, ktorým prúdi ropa z emirátu Abú Zabí priamo k pobrežiu. Táto trasa je strategicky dôležitá, pretože umožňuje exportovať ropu mimo Perzského zálivu, čím sa tankery vyhýbajú rizikovej plavbe cez Hormuzský prieliv.
11:03 Najmenej 56 múzeí a historických pamiatok na území celého Iránu bolo poškodených v dôsledku vojny na Blízkom východe, ktorá trvá už 15. deň, uviedlo v sobotu iránske ministerstvo pre kultúrne dedičstvo a cestovný ruch. Informuje o tom správa agentúry AFP.
08:40 Palestínske militantné hnutie Hamas vyzvalo v sobotu Irán, aby sa zdržal útokov na susedné krajiny, zároveň však potvrdil právo Teheránu brániť sa pred útokmi Izraela a Spojených štátov, informuje správa agentúry AFP.
07:50 Ropná infraštruktúra na iránskom ostrove Chark nebola pri amerických leteckých útokoch poškodená, uviedli v sobotu iránske médiá po tom, čo prezident USA Donald Trump na sociálnych sieťach pohrozil údermi na ropné zariadenia na tomto ostrove, ktorý má pre Teherán kľúčový význam. Informuje o tom správa agentúry AFP a stanice Sky News.
07:37 Izraelská armáda varovala v sobotu obyvateľov priemyselnej zóny západne od severoiránskeho mesta Tabríz, aby oblasť opustili pred plánovanou vojenskou operáciou, informuje správa agentúry AFP.
06:26 Výbuchy otriasli v sobotu irackým hlavným mestom Bagdad po dvoch útokoch, zacielených na polovojenskú skupinu Brigády Hizballáhu (Katáib Hizballáh), pri ktorých zahynuli dvaja jej členovia, vrátane "kľúčovej postavy", uviedli bezpečnostné zdroje. Informuje o tom správa agentúry AFP. Pri raketovom útoku bolo zasiahnuté aj Veľvyslanectvo Spojených štátov, uviedla v sobotu agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaný iracký bezpečnostný zdroj.
06:23 Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že americké ozbrojené sily úplne zničili všetky vojenské ciele na iránskom ostrove Charg, ktorý je kľúčovým exportným terminálom ropy v Perzskom zálive. Informuje o tom správa agentúry DPA.
06:22 Ruský prezident Vladimir Putin tento týždeň v telefonáte so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom navrhol presun iránskeho obohateného uránu do Ruska ako súčasť možnej dohody o ukončení vojny USA a Izraela s Iránom, Trump však tento návrh odmietol. Informáciu s odvolaním sa na svoje zdroje priniesol portál Axios.
06:20 Izraelské granáty podľa libanonských štátnych médií v piatok zasiahli základňu mierových síl OSN v južnom Libanone, informuje správa agentúry AFP. „Izraelské granáty dopadli do areálu veliteľstva nepálskeho práporu UNIFIL v meste Mais el-Džabal,“ uviedla Libanonská štátna tlačová agentúra NNA odkazujúc na Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL). UNIFIL ani izraelská armáda sa k incidentu bezprostredne nevyjadrili.
06:12 Vodca militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v piatok vyhlásil, že sú „pripravení na dlhý boj“ a izraelské vyhrážky jeho zabitím za „bezcenné“. Informuje o tom správa agentúry Reuters.„Sme pripravení na dlhý boj a ak Boh dá, Izraelčania budú na bojisku prekvapení. Vyhrážky nepriateľa nás nevystrašia,“ vyhlásil Kásim. „Toto je existenčný boj, nie obmedzený alebo jednoduchý boj,“ dodal.
06:10 Ministerstvo vo vyhlásení vyjadrilo „zármutok nad smrťou zdravotníkov v Burdž Kalávíja, ktorí zahynuli pri izraelskom nálete na zdravotné stredisko v meste,“ a dodalo, že „12 lekárov, záchranárov a zdravotných sestier, ktorí boli v tom čase v službe, bolo zabitých a jeden zdravotník bol zranený,“ pričom záchranné operácie stále prebiehajú.
Ministerstvo uviedlo, že to bol „už druhý útok na sektor zdravotníctva v priebehu niekoľkých hodín“, po útoku na Sawaneh, pri ktorom zahynuli dvaja záchranári spojení s libanonským militantným hnutím Hizballáh a jeho spojencom, hnutím Amal.
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael reagoval spustením vzdušných úderov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach.