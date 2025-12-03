Otec so synom vyrazili do lesa: Detektor kovov odhalil HRÔZU! Namiesto pokladu našli SMRTEĽNÉ nebezpečenstvo

PRAHA - Výlet s detektorom kovov sa otcovi a synovi v Orlických horách zmenil na mimoriadny objav. Len pár stoviek metrov od česko-poľskej hranice narazili na rozsiahlu skrýšu delostreleckej munície, ktorá si vyžiadala dvojdňový zásah pyrotechnikov.
Otec so synom nedávno narazili v českom lese na obrovskú skrýšu starých delostreleckých granátov. Polícia Českej republiky uviedla, že nález oznámil štyridsaťosemročný muž, ktorý sa 28. októbra vybral so synom hľadať po okolí kovové predmety. Dvojica sa nachádzala približne 300 metrov od česko-poľského hraničného priechodu v Bartošoviciach, v oblasti Orlických hôr. Otec úradom oznámil, že „v lesnom poraste našiel predmet pripomínajúci muníciu.“
Obrovský nález
Po nahlásení boli na miesto okamžite vyslaní policajti, aby zabezpečili okolie a vykonali prvotné šetrenie. „Nálezca vysvetlil, že počas rekreačného hľadania detektorom kovov so svojim maloletým synom vyhrabal podozrivý kovový predmet v hĺbke asi 30 centimetrov,“ uviedla polícia v tlačovej správe. „Vzhľadom na povahu nálezu polícia privolala špecializovaného pyrotechnika.“ Počas dvojdňového prehľadávania našiel pyrotechnik až 138 delostreleckých granátov kalibru 105 mm, 14 granátov kalibru 75 mm a päť nábojníc. Všetka munícia bola prevezená do špecializovaného skladu v Ralsku, kde sa nachádza bývalé vojenské letisko.
Podľa portálu České noviny, artefakty pravdepodobne pochádzajú z obdobia druhej svetovej vojny. „Polícia ďakuje občanom, ktorí sa v takýchto situáciách správajú zodpovedne, pretože ich ostražitosť a rýchle nahlásenie umožňujú odborníkom bezpečne zasiahnuť, minimalizovať riziko a chrániť životy a majetok,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Záhrada sa zmenila na zlatú baňu: Nález za pol milióna zmenil život manželov navždy! Neuveríte, čo našli
Predmetu sa nedotýkajte
Úrady vyzvali verejnosť, aby sa v podobných prípadoch zachovala rovnako, najmä ak ide o podozrivé predmety pripomínajúce muníciu alebo výbušniny. „Predmetu sa nedotýkajte,“ upozorňuje polícia. „Nevykopávajte ho, nepremiestňujte ani nepreskúmavajte. Udržujte si bezpečný odstup, varujte ostatných v okolí a počkajte na príchod polície alebo pyrotechnika.“
Mysteriózny nález v Turecku: Stratené biblické tajomstvá ODHALENÉ! Stará mozaika prekvapila aj vedcov
Orlické hory sa nachádzajú na hranici medzi Českou republikou a Poľskom a v roku 2025 v oboch krajinách pribudlo veľa archeologických objavov. Dvaja turisti v Česku našli začiatkom jari skrýšu zlatých predmetov a ďalších cenností s hmotnosťou päť kilogramov. V Poľsku zas skupina kamarátov hľadajúcich rakety z druhej svetovej vojny, objavila doslova jackpot starovekých pokladov.