OPTICKÁ ILÚZIA, ktorá preverí váš mozog: Väčšina ľudí v nej zlyhá! Zvládnete to vy? Futbaloví fanúšikovia ju milujú

LONDÝN - Nová optická ilúzia inšpirovaná futbalovým šampionátom preverí vaše pozorovacie schopnosti na maximum. Medzi desiatkami trofejí sú ukryté tri zatúlané kúsky, ktoré väčšina ľudí objaví až za 45 sekúnd. Ak to však zvládnete skôr, patríte podľa tvorcov hlavolamu medzi géniov.
Cítite sa po sledovaní futbalu trochu otupene? Je čas striasť zo seba únavu a opäť naštartovať mozog pomocou hádanky s európskou tematikou. Táto nová úloha preverí pozorovacie schopnosti futbalových fanúšikov a len tí s naozaj bystrým zrakom, ju zvládnu za menej ako pol minúty. Nebude to však žiadna prechádzka ružovou záhradou.
Ste génius?
Záhadná optická ilúzia, ktorú vytvoril porovnávač futbalových lístkov Ticket-compare.com, obsahuje tri nesprávne trofeje rafinovane ukryté medzi množstvom ďalších ocenení. Je len na vás, aby ste ich čo najrýchlejšie našli. Podľa porovnávacieho portálu trvá väčšine ľudí vyriešenie tohto tvrdého orieška približne 45 sekúnd, no ak to dokážete za 30 sekúnd alebo menej, ste certifikovaný génius. Myslíte si, že na to máte?
Udržiavanie mozgu v aktivite zvyšuje kognitívny výkon, zlepšuje pamäť a napomáha sústredeniu a pozornosti. Niektorí sa dokonca domnievajú, že pravidelné mentálne cvičenia môžu pomôcť oddialiť príznaky demencie. Mnoho ľudí používa hlavolamy a hádanky, aby si udržiavali svoj mozog v kondícii a pridaním časového limitu sa účinky ešte zvyšujú.
Riešenie sa nachádza v pokračovaní článku.