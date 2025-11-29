Nočný SÚBOJ v jaskyni! Potkan ULOVIL netopiera počas letu: VIDEO priamo z desivej nočnej scény

BERLÍN - Vedci po prvý raz zdokumentovali, že potkany dokážu uloviť netopiera priamo počas letu. Infračervená kamera v jaskyni na severe Nemecka zosnímala, ako potkan strhne netopiera za letu alebo sa na neho vrhne krátko po pristátí. Informuje o tom server science.org, ktorý sa odvoláva na článok uverejnený tento mesiac v časopise Global Ecology and Conservation.
Vedci sledovali v rokoch 2021 až 2024 jaskyňu Segeberger Kalkberg približne 50 kilometrov severne od Hamburgu. Žije v nej niekoľko tisíc netopierov vrátane netopiera riasnatého (Myotis nattereri) a netopiera vodného (Myotis daubentonii).
Potkany v tme prakticky nevidia
Počas výskumu zaznamenali 30 pokusov, keď sa potkan hnedý (Rattus norvegicus) pohybuje na zariadení na sčítanie netopierov na akomsi previse a snaží sa zachytiť netopiere vo vzduchu. V trinástich prípadoch bol potkan úspešný. Potkany v tme prakticky nevidia, no podľa vedcov by mohli fúzami cítiť prúdenie vzduchu, ktoré vzniká pri mávaní krídlami.
Vedci odhadujú, že aj malý počet potkanov v jaskyni by dokázal uloviť tisíce netopierov. Preto by mohli predstavovať pre tieto ekologicky významné živočíchy hrozbu, ktorá sa doteraz podceňovala. Takisto by mohli prenášať netopierie patogény, ako napr. koronavírus či paramyxovírus. Netopierom by mohlo pomôcť uzatvorenie kanalizácie, ktorou sa potkany k jaskyni dostávajú, alebo nastraženie pascí, do ktorých by sa potkany chytili.