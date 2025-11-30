Zverejnili blok z obdobia socializmu: Cena práčky spôsobila ošiaľ na internete! TOTO kupovali len vyvolení

BRATISLAVA - Často počúvame od rodičov či starých rodičov, že za socializmu sa žilo lepšie. Väčšina z nás si však pamätá len tie milé príhody a príjemné spomienky, zatiaľ čo zabúdame na hodiny čakania v radoch na banány alebo poradovník na nový spotrebič. A to ešte nehovoríme o tom, koľko úsilia a práce stálo, kým ste si ju mohli kúpiť. Na internete sa nedávno objavil pokladničný blok z týchto čias. Pozrime sa, koľko stál takýto spotrebič a koľko práce ho stálo získať.
Kým dnes si práčku kúpite za pár stoviek eur a máte ju doma do 24 hodín, pred vyše 35 rokmi to bol luxus, na ktorý sa čakalo celé mesiace. Na sociálnych sieťach sa objavil pokladničný blok k práčke značky Electrolux z roku 1989, ktorý pripomína dobu, kde socializmus v Československu smeroval k svojmu koncu.
Koľko stála v tej dobe práčka?
Práčku síce bolo možné kúpiť, no len po dlhom čakaní a často za bony. Pôvodná cena dosahovala 13-tisíc bonov, pričom jeden bon sa na čiernom trhu predával približne za 5,50 Kčs. "Na jar 1990 cena pračky padla na 7 200 bonov, čiže asi 40 000 Kčs," uviedol na sociálnej sieti Eduard Žákovic.
Koľko ste museli pracovať, aby ste si takú práčku mohli dovoliť?
Ako pripomína portál oPeniazoch, priemerná mzda v roku 1989 predstavovala 3 142 Kčs, čo je v dnešnej mene približne 104 eur. Rozdiel medzi vtedajšími a dnešnými platmi je výrazný. Aktuálna priemerná mzda na Slovensku presahuje 1 600 eur, čo znamená viac než päťnásobný nárast.
Pri porovnaní konkrétnych čísiel je rozdiel v dostupnosti spotrebičov ešte zreteľnejší. Na práčku Electolux musel priemerný zamestnanec v roku 1989 odpracovať takmer trinásť mesačných platov. Dnes rovnakú značku kúpite v priemere za 400 až 500 eur, teda za menej než tretinu jednej výplaty. To, čo kedysi predstavovalo finančne takmer nedostupný tovar, je dnes bežnou súčasťou domácnosti.
A čo potraviny?
Výrazne sa zmenila aj cenová hladina. Kým potraviny od roku 1989 zdraželi od dvojnásobku po viac než 20-násobok, elektrospotrebiče naopak zlacneli. Štatistický úrad SR upozorňuje, že v 80. rokoch boli práčky či chladničky považované za luxusný tovar, často dostupný len cez bony a po dlhom čakaní. Dnes je situácia opačná. Spotrebiče sú dostupnejšie než kedykoľvek predtým a ich kúpa predstavuje podstatne menšiu záťaž pre rodinný rozpočet.