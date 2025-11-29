Žena s neuveriteľným ústnym otvorom opäť šokuje: Zhltla celý koláč bez zaváhania! VIDEO Sledujte, ako TO zvládla

USA - Samantha Ramsdellová, ešte donedávna držiteľka Guinnessovho rekordu za najväčší ústny otvor, znovu pobláznila sociálne siete. Aj keď prvenstvo jej tento rok uchmatla Marie Pearl Zellmer Robinsonová, Sam sa svojím druhým miestom rozhodne netrápi... práve naopak, naplno ho využíva!
Influencerka, ktorú na TikToku sleduje 3,8 milióna fanúšikov, predviedla, že jej „super schopnosti“ sú stále v plnej sile. V najnovšom virálnom videu jednoducho zmizne celý koláč do jej úst jedným sústom – bez zaváhania. A to nie je všetko. Na ďalších záberoch si dáva deň plný obrovských porcií: mäsitú morčaciu nohu, corn dog, obrie meatballs, gigantický waffle burger či sladký dezert. Jej publikum pritom zostáva v nemom úžase.
Do úst si dokáže natlačiť aj fľašu vína
Video nazbieralo viac ako 175-tisíc lajkov, pričom komentáre hovoria za všetko: „Myslela som si, že je to filter,“ napísala jedna šokovaná fanúšička. Iná s humorom dodala: „Tvoj zubár ťa musí milovať.“ A ďalší divák poznamenal: „Len preto, že môžeš, ešte neznamená, že musíš.“
Sam, ktorá pochádza z amerického štátu Maine, už v minulosti dokázala do úst natlačiť aj celú fľašu vína. Hovorí, že to, z čoho si jej okolie kedysi robilo posmešky, dnes berie ako svoju výhodu. „Je úžasné, že niečo, za čo som bola celý život terčom posmechu, sa stalo mojou super silou,“ povedala pre What’s The Jam.