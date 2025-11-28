ŠIALENÉ zábery z letiska: VIDEO Dvaja pasažieri chceli STOPNÚŤ lietadlo priamo na runwayi! PILOT zostal paralyzovaný

BERLÍN - Na nemeckom letisku sa odohrala scéna ako z akčného filmu! Dvaja pasažieri, ktorí nestihli nástup na svoj let, sa rozhodli urobiť niečo, čo doviedlo bezpečnostné zložky do šoku. Rozbehli sa rovno na vzletovú dráhu a pokúsili sa dobehnúť lietadlo. To, čo nasledovalo, skončilo ich zatknutím a trestným stíhaním.
Na Letisku Kolín/Bonn v Nemecku zadržali dvoch mužov vo veku 28 a 47 rokov po tom, čo sa pokúsili dostať na pristávaciu plochu a rozbehnúť sa za lietadlom, ktoré sa už pripravovalo na odlet. Dvojica zjavne nestihla nástup na let spoločnosti Wizz Air smerujúci do Rumunska a rozhodla sa riešiť situáciu extrémne rizikovým spôsobom.
Mysleli si, že im otvoria dvere a oni nastúpia
Mužov spozorovali, ako naplno šprintujú po asfaltovej ploche smerom k lietadlu, ktoré malo zapnuté výstražné červené svetlá a bežiace motory. V praxi to znamená, že stroj bol už v procese rolovania na plánovaný odlet o 21:30. Svedkovia uviedli, že dvojica dokonca gestikulovala na pilota, akoby žiadali, aby ich ešte vpustili na palubu. Situáciu musel okamžite riešiť zamestnanec letiska, ktorý zadržal oboch mužov priamo na ploche.
Hoci incident spôsobil krátke zdržanie, lietadlo nakoniec odštartovalo len o pár minút neskôr a do Bukurešti dorazilo dokonca skôr, než bolo plánované. Nemecká polícia následne potvrdila, že brána B70 bola v tom čase už dávno uzavretá. Muži podľa ich zistení rozbili sklo núdzového alarmu a o 21:33 stlačili tlačidlo, ktoré otvorilo dvere vedúce na letiskovú plochu.
Podobné incidenty nie sú raritou
Hovorca federálnej polície Oliver Hünewinckell pre denník Bild uviedol: „Voči mužom bolo vznesené obvinenie z neoprávneného vstupu na zabezpečený priestor. Zároveň sa vyšetruje porušenie zákona o leteckej bezpečnosti.“
Letisko Kolín/Bonn vo vyhlásení dodalo: „Potvrdzujeme, že dvaja pasažieri získali neoprávnený prístup na plochu cez núdzový východ po tom, čo prešli bezpečnostnou kontrolou. Zadržali ich naši zamestnanci a odovzdali federálnej polícii. Letecká prevádzka nebola ohrozená.“
Incident prichádza len niekoľko dní po inom bizarnom prípade, keď cestujúci na linke Ryanairu zablokoval toaletu, kričal homofóbne urážky na palubný personál a predlžil pristátie o niekoľko minút. Tento pasažier dostal trojmesačný podmienečný trest a pokutu 1 500 eur po tom, čo súd uznal jeho správanie za nebezpečné a urážlivé.