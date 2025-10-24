Má 76 rokov, no telo 25-ročnej! Lekári sú v šoku z bežkyne, ktorá popiera starnutie: Ako je to možné?

BOSTON – Jeannie Rice dokazuje, že vek je len číslo. V 77 rokoch má fyzickú kondíciu porovnateľnú s mladou ženou a vedci ju označujú za „biologický zázrak“. Na Bostonskom maratóne opäť zvíťazila vo svojej vekovej kategórii a svojím výkonom inšpiruje športovcov na celom svete.
Rice, drobná bežkyňa z amerického Ohia, má podľa vedeckých testov rovnakú hodnotu VO₂ max – ukazovateľa aeróbnej výkonnosti – ako priemerná 25-ročná žena. To znamená, že jej srdce a pľúca pracujú s výnimočnou efektivitou. Vedci z Maastrichtskej univerzity v Holandsku skúmajú, ako je možné, že žena v jej veku si udržala takúto formu. „Je príkladom toho, že pravidelný tréning a možno aj priaznivá genetika dokážu spomaliť prirodzené procesy starnutia,“ uviedol odborník na pohybové vedy Bas Van Hooren.
Absolvovala už viac než 130 maratónov
Rice začala behať až v 35 rokoch, aby zhodila pár kíl. Bez akéhokoľvek tréningu sa prihlásila na miestny maratón, ktorý zabehla za 3 hodiny a 45 minút – a odvtedy neprestala. Ako informuje Washington Post, odvtedy absolvovala viac ako 130 maratónov a stále vyhráva svoju kategóriu. „Nikdy som netušila, že som v tom dobrá,“ spomína. V 69 rokoch prekonala americký rekord vo svojej vekovej skupine a odvtedy patrí medzi najlepšie bežkyne sveta.
Vedci skúmali aj jej životný štýl. Rice beháva približne 80 až 100 kilometrov týždenne, pričom si dopraje jeden deň voľna. K tomu trikrát do týždňa posilňuje hornú časť tela s ľahkými činkami. Jej jedálniček je jednoduchý – veľa zeleniny, rýb, orechov a ryže, no minimum sladkostí a vyprážaných jedál. „Milujem syr, ale dávam si ho len občas,“ priznáva s úsmevom.
Nikdy sa nezranila
Zaujímavé je, že počas svojej kariéry sa takmer nikdy nezranila. „Možno mám šťastie, ale myslím, že je to vďaka rovnováhe medzi tréningom a odpočinkom,“ hovorí Rice. Jeannie tvrdí, že ju najviac motivuje možnosť inšpirovať ostatných. „Ľudia po päťdesiatke často hovoria, že sú na to starí. Ale nie sú. Ja sa cítim rovnako mladá ako pred 25 rokmi,“ hovorí s úsmevom. Jej cieľom je pokračovať v behu aj po osemdesiatke.
Aj jej športový idol, olympijská víťazka Joan Benoit Samuelsonová, o nej hovorí s obdivom: „Jeannie je neuveriteľná. Jej časy sú ohromujúce – a s pribúdajúcim vekom sa jej vášeň pre beh len zvyšuje.“ Podľa vedcov predstavuje Rice ideálny príklad toho, ako môžu pravidelný pohyb, vyvážený tréning, správna výživa a pozitívny prístup výrazne spomaliť biologické starnutie. „Možno je to genetika,“ hovorí skromne Rice. „Ale možno som len mala šťastie – a hlavne som nikdy neprestala behať.“