Letisko vo Vilniuse uzavreli druhýkrát za jeden deň! Opäť ide o balóny

VILNIUS - Medzinárodné letisko v litovskom Vilniuse v stredu druhýkrát v priebehu jedného dňa pozastavilo svoju prevádzku pre podozrenie, že vzdušný priestor krajiny narušili balóny. Informuje správa agentúry Reuters.
Litovská vláda tvrdí, že balóny, ktoré prenikajú do vzdušného priestoru krajiny, posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Túto aktivitu označuje za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.
Litva uzavrela v októbri oba hraničné priechody s Bielorusko
V reakcii na tieto incidenty uzavrela Litva v októbri oba hraničné priechody s Bieloruskom. Koncom novembra ich však opäť otvorila. Lukašenko označil uzatvorenie hraníc za súčasť údajnej hybridnej vojny vedenej proti Minsku. Letisko vo Vilniuse sa nachádza asi 30 kilometrov od bieloruských hraníc a od začiatku októbra muselo svoju prevádzku prerušiť pre podobné incidenty už viac ako desaťkrát.