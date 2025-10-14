Vynález ako z hollywoodskeho trháku: Lietadlo sa pri páde zmení na obrovskú popcornovú guľu! Koniec leteckých tragédií?

DUBAJ - Po tragickej havárii Air India prišli dvaja inžinieri z kampusu Birla Institute of Technology and Science v Dubaji s revolučným konceptom lietadla, ktoré by dokázalo odolať pádu. Ich projekt využíva umelú inteligenciu, spätný ťah motorov a obrovské airbagy, ktoré sa v prípade núdze rozvinú okolo trupu stroja. Cieľom je dosiahnuť, aby sa tragické havárie zmenili na pristátia, pri ktorých sa zachránia cestujúci a posádka.
V reakcii na tragickú haváriu lietadla spoločnosti Air India navrhli inžinieri z kampusu Birla Institute of Technology and Science v Dubaji bezpečnostný systém poháňaný umelou inteligenciou. Ich návrh znie možno šialene, pretože chcú, aby bolo lietadlo vybavené vonkajšími airbagmi zachraňujúcimi životy. Tento koncept pripomínajúci panáčik Michelin, má názov REBIRTH a dostal sa medzi finalistov prestížnej súťaže James Dyson Award, kde sú oceňované vynálezy s potenciálom meniť svet.
„Je to prvý systém prežitia leteckej havárie, ktorý využíva umelú inteligenciu,“ uvádza sa v popise mäkkého ochranného riešenia na webovej stránke súťaže. „Nasadzuje inteligentné airbagy, kvapaliny pohlcujúce náraz a spätný ťah priamo počas letu, čím premieňa tragické havárie na pristátia, ktoré sa dajú prežiť.“ Systém AI vraj dokáže rozpoznať, keď sa blíži pád lietadla, a vtedy aktivuje airbagy, ktoré obalia trup stroja a pripomínajú kus popcornej gule. Teoreticky má táto ochranná výstelka zabezpečiť, že pristátie nebude tragické a prudké, bez ohľadu na rýchlosť lietadla. Autormi projektu sú inžinieri Eshel Wasim a Dharsan Srinivasan, informuje na svojom portáli New York Post.
Tragédia letu Air India 171
K nápadu ich inšpirovala tragédia letu Air India 171 z júna 2025, keď sa Boeing 787-8 Dreamliner zrútil v meste Ahmedabad s populáciou okolo päť miliónov obyvateľov, len 30 sekúnd po štarte do Londýna. Katastrofu neprežilo 241 z 242 ľudí na palube. „Po júnovej havárii v Ahmedabade nemohla moja mama spávať,“ napísal jeden z autorov. „Neustále myslela na ten strach, ktorý museli cítiť pasažieri a piloti, keď vedeli, že niet úniku. Ten pocit bezmocnosti nás neustále prenasledoval. Prečo neexistuje systém, ktorý by dával šancu prežiť, aj keď všetko zlyhá?“
Vynálezcovia ďalej uviedli: „Táto emocionálna búrka sa premenila na hodiny výskumu a navrhovania. REBIRTH nie je len inžinierstvo, je to reakcia na smútok. Prísľub, že prežitie sa dá naplánovať a že aj po zlyhaní môže existovať druhá šanca.“ Moderný systém s umelou inteligenciou sleduje výšku, rýchlosť, stav motorov, smer letu, požiare či reakcie pilota, aby dokázal urobiť kvalifikované rozhodnutie v prípade hroziacej núdze. Ak je havária neodvrátiteľná, pod hranicou 900 metrov sa airbagy automaticky aktivujú, hoci má kapitán stále možnosť ich vypnutia.
Je možné doplniť airbagy aj do existujúcich lietadiel?
Vyrobené sú z vrstvenej tkaniny a vystrelia z nosa, brucha a chvosta lietadla do dvoch sekúnd, čím absorbujú náraz a chránia trup stroja. Vzdušný „záchranný kazajkový“ systém však nie je jedinou súčasťou projektu REBIRTH. „Ak motory stále fungujú, spätný ťah spomalí klesanie. Ak nie, aktivujú sa plynové trysky,“ píšu autori. „Znižuje to rýchlosť a stabilizuje lietadlo o osem až 20 percent. Medzitým kvapaliny absorbujúce náraz, ktoré sa nachádzajú za stenami a sedadlami, zostávajú mäkké, no v momente nárazu stvrdnú, aby znížili zranenia.“ Podľa autorov je možné airbagy doplniť aj do existujúcich lietadiel alebo inštalovať do nových modelov. Plánujú tiež spolupracovať s leteckými laboratóriami na testovaní v nárazových skúškach a aerodynamických tuneloch.
Dátum uvedenia tejto prelomovej bezpečnostnej technológie zatiaľ nie je známy, no Wasim a Srinivasan tvrdia, že chcú, aby bol systém REBIRTH „otestovaný, schválený a použitý v reálnych letoch“. Ak vyhrajú cenu James Dyson Award, ktorá bude udelená 5. novembra, získajú viac ako 40 000 dolárov a možnosť založiť vlastnú firmu. Dvojica však tvrdí, že ich cieľom nie je ani sláva a ani finančný zisk: „Táto súťaž je naším prvým krokom k naplneniu vízie. Nie kvôli uznaniu, ale s nádejou, že raz tento projekt pomôže zachrániť životy, keď všetko ostatné zlyhá.“