Obézna aktivistka si musí kupovať dve letenky: Sťažovala sa na webe! TAKTO ju zotreli ľudia

WASHINGTON - Lietanie v ekonomickej triede je pre mnohých čoraz nepohodlnejšie. Jedna z veľkých amerických aeroliniek teraz pristúpila k zmene, ktorá vyvolala vášnivú diskusiu o hranici medzi komfortom, spravodlivosťou a diskrimináciou.
Druhé sedadlo už nebude zadarmo
Spoločnosť Southwest Airlines mení dlhoročnú prax týkajúcu sa cestujúcich s nadváhou. Kým doteraz mohli získať druhé sedadlo bezplatne, po novom si ho budú musieť zaplatiť. Aerolinka tým reaguje na otázku kapacity a komfortu na palube lietadiel.
Podľa nových pravidiel bude musieť každý pasažier, ktorý sa nezmestí do jedného sedadla a presahuje „hranice vymedzené opierkami rúk“, rezervovať ďalšie miesto. Vyplýva to z oficiálneho oznámenia spoločnosti, na ktoré upozornili americké médiá.
Výnimka len pri prázdnom lietadle
Cestujúci, ktorí si druhé sedadlo zakúpia, môžu počítať s vrátením peňazí len v prípade, že let nebude plne obsadený. Ak lietadlo zaplnené je, aerolinky si sumu za druhú letenku ponechá.
Ak si pasažier druhé miesto nezarezervuje vopred a personál usúdi, že jedno sedadlo nestačí, môže byť presunutý na iný let – ak v lietadle nie je voľné susedné miesto. Podobné pravidlá už zaviedli aj ďalšie veľké americké aerolinky, napríklad American Airlines či United Airlines.
Aktivisti hovoria o diskriminácii
Zmena okamžite vyvolala kritiku zo strany aktivistov. Plus-size influencerka a obhajkyňa práv ľudí s nadváhou Jaelynn Chaney označila rozhodnutie aerolinky za diskriminačné.
„Máme právo cestovať, existovať a žiť bez hanby a dodatočných poplatkov,“ odkázala na sociálnej sieti TikTok. Podľa nej nie je úlohou cestujúcich „zmenšovať svoje telo“, aby sa zmestili do sedadiel, ktoré pre nich neboli navrhnuté. Zároveň zdôraznila, že nikto by nemal byť pre svoju telesnú konštitúciu vylúčený z cestovania.
Internet sa nezhodol
Reakcie verejnosti sú však rozporuplné. V diskusiách pod videami a článkami prevažujú aj kritické hlasy, ktoré s argumentmi aktivistky nesúhlasia.
„Ak nechcete meniť nič na sebe, prečo by sa mali meniť sedadlá a pravidlá pre všetkých ostatných?“ pýta sa jeden z komentujúcich. Iní upozorňujú, že bezplatné poskytovanie ďalších miest by zvýšilo náklady aeroliniek, čo by sa napokon premietlo do cien leteniek pre všetkých cestujúcich.