Plné stoly jedla počas sviatkov: Po prejedení sa NEROBTE tieto CHYBY! TOTO vám len zhorší stav

BRATISLAVA - Vianoce a Silvester sú krásne, ale žalúdok ich nie vždy prežije so vznešenosťou. Keď už človek zje všetko, čo vidí, a potom ešte aj to, čo nevidel, prichádza známy pocit: „Už nikdy nebudem jesť.“ Najhoršie však bývajú rýchle rozhodnutia – tie, ktoré si myslíme, že pomôžu. A pritom sú presne tým, čo stav iba zhorší. Čomu sa po prejedaní radšej vyhnúť?
Čo nerobiť po sviatočnom prejedení sa: Sprievodca preplneným žalúdkom
Sviatočný stôl má zvláštnu silu. Koláče sa tvária nevinne, kapor zmizne rýchlejšie než jeho tieň a zemiakový šalát nás núti skonzumovať celú misku naraz. A človek zrazu sedí v kresle a cíti sa… no, ako keby prehltol menší stromček.
V tejto chvíli prichádza séria nápadov, ktoré znejú logicky, ale telo ich nezvláda.
A tu sa začína náš sviatočný zažívací manuál.
1. Neľahnúť si, aj keď gauč vyzerá ako raj
Po výdatnej večeri je pokušenie ľahnúť si takmer neprekonateľné. Problém je, že žalúdok to cíti inak.
Ležanie po ťažkom jedle spôsobí, že kyseliny začnú stúpať nahor a celé trávenie sa spomalí. Presne preto sa človek prehadzuje, pálí ho záha a rozmýšľa, prečo vlastne zjedol aj ten siedmy kúsok koláča.
Lepšie je postaviť sa, otvoriť okno alebo si dať krátku prechádzku ku stromčeku a späť.
2. „Dám si panáka, nech to sadne“ – nie, nesadne
Toto je slovenská klasika.
Realita je však taká, že alkohol na plný žalúdok pôsobí ako olej do ohňa. Trávenie spomalí ešte viac a sliznica dostane zabrať.
Nie je to pomoc. Je to oddialenie problému v alkoholovom balení. Namiesto toho pomáha vlažná voda alebo mätový či feniklový čaj.
3. Bublinky nie sú kamaráti nafúknutého brucha
Minerálka alebo cola po ťažkom jedle môže pôsobiť lákavo, veď „odgrgnem a bude dobre“.
Lenže nie. Bublinky žalúdok ešte viac roztiahnu – a pocit tlaku pod rebrami bude ešte horší.
Sviatočné trávenie zvláda jemnosť, nie rozširovanie plynového potrubia.
4. Nepodliehať panike liekov
Keď už nepomohol pohyb, ani čaj… mnohí otvárajú lekárničku.
Tabletka môže pomôcť, ale len jedna a správna. Kombinovať tri rôzne lieky, lebo „nejako sa to stretne a zaberie“, je cesta k ešte väčšej ťažkosti.
Odborníci sa zhodujú: menej je viac.
5. Nepridávať ďalší tanier, aj keď znie v hlave „veď len kúsok“
To je najväčšia sviatočná pasca.
Človek je plný, ale myslí si, že ešte jeden koláč „nic neudělá“. Urobí!
Ďalšia porcia iba predĺži trávenie o celé hodiny a žalúdok už medzitým píše petíciu za pokoj.
6. Nepiť ľadové tekutiny
Ľadová voda po mastnom jedle vie spôsobiť krátky šok pre žalúdok.
Namiesto úľavy môžu prísť kŕče či náhla nevoľnosť.
Teplé nápoje sú sviatoční hrdinovia.
7. Nepretiahnuť si brucho tesným oblečením
Opasok alebo rifle, ktoré po večeri zrazu držia príliš pevne, dokážu vytvoriť nepríjemný tlak.
Výsledkom môže byť pálenie záhy alebo pocit, že človek nemôže poriadne dýchať.
Na Vianoce? Pohodlie je kráľ.
Čo pomôže naozaj – bez mýtov a zázrakov
Medzi sviatočnými radami sa často objavujú aj rôzne „babské recepty“, ale nie všetky sú bezpečné či účinné. Pri trávení sa oplatí držať jednoduchých, odborníkmi odporúčaných postupov:
- krátka prechádzka,
- teplý bylinný čaj,
- malé dúšky vlažnej vody,
- uvoľnené oblečenie,
- a trpezlivosť.
Trávenie je ako sneh: keď sa doň príliš zasahuje, vytvorí sa lavína. Keď mu dáš čas, ustúpi samo.
Čo z toho vyplýva?
Sviatky sú o radosti, nie o tráviacich katastrofách. Žalúdok možno občas zaprotestuje, ale keď mu človek dá priestor a nepoškodí ho unáhlenými rozhodnutiami, zvládne aj štedrú večeru, aj silvestrovské dobroty.
A najlepšie na tom je, že väčšina úľavy neprichádza zo zázračných trikov. Stačí vedieť, čomu sa radšej vyhnúť.