STOP tomuto zvyku! Odborníčka prezradila tajomstvo dokonalého syra: Nerobte túto bežnú chybu, ak ho nechcete pokaziť

USA - Či už ide o zrejúci čedar, krémový brie alebo drobivú fetu, syr patrí medzi najobľúbenejšie potraviny na svete. No odborníci teraz varujú, že mnohí z nás robia zásadnú chybu už pri jeho skladovaní.
Podľa Jill Allenovej, riaditeľky pre výskum a vývoj v spoločnosti Tillamook, je „najväčšou chybou, akú môžete pri skladovaní syra urobiť, uloženie rôznych druhov syra do jednej nádoby“. Ako vysvetlila pre magazín Southern Living, každý druh syra obsahuje iné typy kvasiniek a plesní. „Ak napríklad dáte modrý syr a čedar do jednej nádoby, čedar sa stane ideálnym prostredím, v ktorom sa modré plesne môžu rozmnožovať,“ upozornila.
Ako správne skladovať syr
Allenová odporúča ponechať syr v pôvodnom obale, pričom otvorený koniec treba zabezpečiť gumičkou. „Po otvorení tvrdého alebo polotvrdého syra si nechajte pôvodný obal. Keď si odrežete potrebné množstvo, prehnite obal späť a upevnite ho,“ radí odborníčka. Ak originálny obal nie je k dispozícii, ako alternatívu odporúča použiť papier na pečenie, voskový papier alebo špeciálne obaly na syr, ktoré udržiavajú ideálnu vlhkosť a zabraňujú vysychaniu.
Zmrazovanie syra podľa nej nie je ideálne riešenie, no ak je to nutné, platí jedno pravidlo: nikdy nemraziť syr v celých kusoch. „Mrazenie veľkých blokov zastaví proces zrenia a zmení chuť aj štruktúru. Ak už musíte syr zmraziť, urobte to len s nastrúhaným syrom – ten potom používajte v teplých jedlách,“ vysvetľuje Allenová.
Tvrdé verzus mäkké syry
Podľa odborníkov z Which? si tvrdé syry ako čedar či parmezán poradia s mrazom relatívne dobre a vydržia až dva mesiace. Mäkké syry, ako brie, feta či krémové nátierky, však po rozmrazení strácajú konzistenciu a stávajú sa vodnatými. Ak sa však mäkký syr použije ako súčasť receptu, napríklad do omáčky na cestoviny, jeho chuť aj štruktúra zostanú zachované.
Kedy sa začal vyrábať syr?
Archeologické nálezy ukazujú, že výroba syra siaha až do roku 5300 pred Kristom. Na zvyškoch starovekých nádob našli vedci stopy po syre podobnom dnešnej fete. Produkcia syra sa spája so šírením poľnohospodárstva v Európe približne pred 9 000 rokmi.
Výskumy z dvoch pravekých dedín v dnešnom Chorvátsku – Pokrovnik a Danilo Bitinj – naznačujú, že obyvatelia používali špeciálne nádoby práve na spracovanie mlieka. Syr sa stal dôležitým zdrojom výživy pre všetky vekové kategórie a vďaka nízkemu obsahu laktózy aj ľahšie stráviteľným produktom než čerstvé mlieko. Vedci sa zhodujú, že práve výroba syra a súvisiace keramické technológie zohrali kľúčovú úlohu pri rozšírení prvých poľnohospodárov do severnej a strednej Európy.