Najmenej vášnivý deň v roku? Odborníci ho vypočítali na deň PRESNE: TENTO deň si do kalendára rozhodne neznačte

LONDÝN - Analýza údajov zo sexuálnych kliník zistila, ktorý deň v roku má väčšina ľudí najmenšiu chuť na sex. Odborník Dr. Babak Ashrafi vysvetľuje, že za pokles libida môže kombinácia zimy, suchého vzduchu, únavy z nedostatku svetla a predvianočného stresu. Tento sexuálny útlm sa prejavuje poklesom žiadostí o antikoncepciu a testov na pohlavne prenosné choroby.
Muži a ženy mávajú zvyčajne odlišné obdobia, kedy majú chuť na sex a nájsť rovnováhu je niekedy zložité. Je tu však jeden deň v roku, kedy existuje pokles libida u oboch partnerov, informuje na svojom portáli Unilad. Odborníci ho stanovili na základe analýzy údajov zo sexuálnych kliník. Dr. Babak Ashrafi, odborník z Superdrug Online Doctor hovorí, že existuje lekársky fenomén, desivo nazývaný „zimná vagína“, pri ktorom zmeny v tele na konci roka spôsobia, že sex je menej príjemný.
Pozor na december
„Pokles teploty môže mať za následok, že pokožka a vlasy sú suché a dehydrované, ale málokto vie, že zmena teploty môže ovplyvniť aj vagínu. Čiastočne za to môže suchý vzduch, ako aj častejšie používanie kúrenia v interiéri,“ doplnil. „Vagína a jej okolie môžu byť suché, svrbiace a podráždené, čo vedie k nepríjemnému sexu.“ A aký je ten nešťastný dátum, keď väčšina z nás zjavne nemá náladu? Lekár uviedol, že sexuálne kliniky zaznamenávajú najmenej žiadostí o antikoncepciu a testy na pohlavné choroby 16. decembra. Znamená to, že ľudia sa najmenej milujú 15. decembra.
Zlé správy
Aj keď by sa mohlo zdať, že chladnejšie mesiace sú ideálne na prítulné večery typu „Netflix and chill“ s partnerom, Ashrafi má zlé správy. Okrem sviatočného stresu a zimnej vagíny, môže mať tento jav aj hlbšie príčiny. Strata denného svetla v tomto období je známa tým, že negatívne ovplyvňuje naše cirkadiánne rytmy. Sú to vnútorné hodiny, ktoré riadia náš spánok, hormóny, chuť do jedla, telesnú teplotu a trávenie. „Menšie množstvo slnečného svetla a viac času stráveného v interiéri vedie aj k nedostatku vitamínov, čo môže v zimných mesiacoch spôsobovať únavu,“ pokračoval Ashrafi.
„Keďže hladina energie je nižšia v dôsledku únavy, môže to ovplyvniť libido a sexuálny apetít.“ Týždeň pred Vianocami síce väčšina z nás pracuje menej v zamestnaní, ale v domácnosti musíme zvládať viac povinností od nákupov, upratovania až po balenie darčekov. „Stres a obavy môžu ovplyvniť vašu sexuálnu túžbu, ako aj iné oblasti života, preto je dôležité naučiť sa lepšie ich zvládať.“