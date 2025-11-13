Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Najmenej vášnivý deň v roku? Odborníci ho vypočítali na deň PRESNE: TENTO deň si do kalendára rozhodne neznačte

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

LONDÝN - Analýza údajov zo sexuálnych kliník zistila, ktorý deň v roku má väčšina ľudí najmenšiu chuť na sex. Odborník Dr. Babak Ashrafi vysvetľuje, že za pokles libida môže kombinácia zimy, suchého vzduchu, únavy z nedostatku svetla a predvianočného stresu. Tento sexuálny útlm sa prejavuje poklesom žiadostí o antikoncepciu a testov na pohlavne prenosné choroby.

Muži a ženy mávajú zvyčajne odlišné obdobia, kedy majú chuť na sex a nájsť rovnováhu je niekedy zložité. Je tu však jeden deň v roku, kedy existuje pokles libida u oboch partnerov, informuje na svojom portáli Unilad. Odborníci ho stanovili na základe analýzy údajov zo sexuálnych kliník. Dr. Babak Ashrafi, odborník z Superdrug Online Doctor hovorí, že existuje lekársky fenomén, desivo nazývaný „zimná vagína“, pri ktorom zmeny v tele na konci roka spôsobia, že sex je menej príjemný.

Najmenej vášnivý deň v
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Pozor na december

„Pokles teploty môže mať za následok, že pokožka a vlasy sú suché a dehydrované, ale málokto vie, že zmena teploty môže ovplyvniť aj vagínu. Čiastočne za to môže suchý vzduch, ako aj častejšie používanie kúrenia v interiéri,“ doplnil. „Vagína a jej okolie môžu byť suché, svrbiace a podráždené, čo vedie k nepríjemnému sexu.“ A aký je ten nešťastný dátum, keď väčšina z nás zjavne nemá náladu? Lekár uviedol, že sexuálne kliniky zaznamenávajú najmenej žiadostí o antikoncepciu a testy na pohlavné choroby 16. decembra. Znamená to, že ľudia sa najmenej milujú 15. decembra.

Ticho vo vesmíre prerušila otázka, ktorú sa všetci hanbia položiť: Dá sa TO tam hore? Astronautka prelomila mlčanie! Prečítajte si tiež

Ticho vo vesmíre prerušila otázka, ktorú sa všetci hanbia položiť: Dá sa TO tam hore? Astronautka prelomila mlčanie!

Zlé správy

Aj keď by sa mohlo zdať, že chladnejšie mesiace sú ideálne na prítulné večery typu „Netflix and chill“ s partnerom, Ashrafi má zlé správy. Okrem sviatočného stresu a zimnej vagíny, môže mať tento jav aj hlbšie príčiny. Strata denného svetla v tomto období je známa tým, že negatívne ovplyvňuje naše cirkadiánne rytmy. Sú to vnútorné hodiny, ktoré riadia náš spánok, hormóny, chuť do jedla, telesnú teplotu a trávenie. „Menšie množstvo slnečného svetla a viac času stráveného v interiéri vedie aj k nedostatku vitamínov, čo môže v zimných mesiacoch spôsobovať únavu,“ pokračoval Ashrafi.

Vášnivá jazda v Nemecku: Muž sa neovládol a pri 140 km/h si doprial chvíle rozkoše! Auto lietalo z pruhu do pruhu Prečítajte si tiež

Vášnivá jazda v Nemecku: Muž sa neovládol a pri 140 km/h si doprial chvíle rozkoše! Auto lietalo z pruhu do pruhu

„Keďže hladina energie je nižšia v dôsledku únavy, môže to ovplyvniť libido a sexuálny apetít.“ Týždeň pred Vianocami síce väčšina z nás pracuje menej v zamestnaní, ale v domácnosti musíme zvládať viac povinností od nákupov, upratovania až po balenie darčekov. „Stres a obavy môžu ovplyvniť vašu sexuálnu túžbu, ako aj iné oblasti života, preto je dôležité naučiť sa lepšie ich zvládať.“

Viac o téme: ZimaSexAntikoncepciaLibidoĽudia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trápia vás prebdené noci?
Trápia vás prebdené noci? Tento trik od lekára funguje RÝCHLEJŠIE než počítanie ovečiek!
Zaujímavosti
Vyzerajú sladko, no môžu
Vyzerajú sladko, no môžu vám škodiť: Šokujúca pravda o JAHODÁCH! Lekár varuje, neumývajte ich pod vodou
Zaujímavosti
FOTO Takto budeme vyzerať o
TAKTO budete vyzerať v roku 2050, ak sa neprestanete flákať: Vedci ukázali DESIVÚ realitu!
Zaujímavosti
FOTO Lacné letenky do Bratislavy
Lacné letenky do Bratislavy vyvolali šialenstvo na sociálnych sieťach: Komentujúci sa bavia a radia, neprekročte 6 km/hod!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ondruš v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Ondruš v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy
Lexmann v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Lexmann v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy
Roth Neveďalová v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Roth Neveďalová v Európskom parlamente o ústupkoch eurokomisie pri návrhu dlhodobého rozpočtu Európskej únie
Správy

Domáce správy

FOTO Polícia pátra po zlodejoch
Polícia pátra po zlodejoch z drogérie: Na sociálnej sieti zverejnila ich fotografie
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch áut: Hasiči sú na mieste, minimálne jedna osoba je zranená
Domáce
FOTO Tragická dopravná nehoda pri
Tragická dopravná nehoda pri Martine: Vodič obchádzal chodkyne, zrazil sa s iným autom! Jedna zo žien neprežila
Domáce
V Stupave v nedeľu opravia poškodenú cestu na Železničnej ulici: Čakajú vás obmedzenia
V Stupave v nedeľu opravia poškodenú cestu na Železničnej ulici: Čakajú vás obmedzenia
Bratislava

Zahraničné

FOTO prezident Venezuely Nicolás Maduro
PANIKA vo Venezuele: Expert ŠOKOVAL možným útokom zo strany USA! Vládca Maduro už vyhlásil mobilizáciu
Zahraničné
Medzinárodná operácia v Rakúsku:
Medzinárodná operácia v Rakúsku: Po domových prehliadkach polícia zadržala tri osoby
Zahraničné
FOTO Transparent s nápisom v
Na svetoznámu pamiatku aktivisti vyvesili provokatívny transparent: Na mieste zasahovali desiatky policajtov a hasičov
Zahraničné
Matka s dcérou sa
Matka s dcérou sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej! Podvodom vylákali takmer 70 miliónov dolárov
Zahraničné

Prominenti

Vážne zdravotné problémy herca
Vážne zdravotné problémy herca Hrušínského (79): BOJ S RAKOVINOU... Nádor pľúc a obličiek!
Zahraniční prominenti
Česko-Slovenský ples 2026
Najprestížnejšia udalosť roka plná hviezd a luxusu: Česko-slovenský ples vzdá hold... silné meno!
Domáci prominenti
Kocúriková ukázala dcéru a
Kocúriková ukázala dcéru a Čaputová na prehliadke s mamou: Podobu nezaprú!
Domáci prominenti
Žena slávneho herca ohúrila
Žena slávneho herca ohúrila na premiére: Pozrite, vyzerala fantasticky!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najmenej vášnivý deň v
Najmenej vášnivý deň v roku? Odborníci ho vypočítali na deň PRESNE: TENTO deň si do kalendára rozhodne neznačte
Zaujímavosti
Orgazmus pre lepší život:
Orgazmus pre lepší život: Prekvapivé zdravotné prínosy sexuálneho potešenia
vysetrenie.sk
Trápia vás prebdené noci?
Trápia vás prebdené noci? Tento trik od lekára funguje RÝCHLEJŠIE než počítanie ovečiek!
Zaujímavosti
FOTO Takto budeme vyzerať o
TAKTO budete vyzerať v roku 2050, ak sa neprestanete flákať: Vedci ukázali DESIVÚ realitu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?

Šport

Slovensko otočilo duel! Kazachstan nás zaskočil, ale tri body zariadil žolík z Trenčína
Slovensko otočilo duel! Kazachstan nás zaskočil, ale tri body zariadil žolík z Trenčína
Reprezentácia
Najhoršia reprezentácia sveta zaskočila Česko: Namiesto výprasku sa zrodil prekvapujúci výsledok
Najhoršia reprezentácia sveta zaskočila Česko: Namiesto výprasku sa zrodil prekvapujúci výsledok
Reprezentácia
FOTO Sabalenková si užíva dovolenku plnými dúškami: Fanúšikom poslala sexi zábery z pláže
FOTO Sabalenková si užíva dovolenku plnými dúškami: Fanúšikom poslala sexi zábery z pláže
WTA
Veľký deň pre slovenský šport: Mladý lyžiar si odbije debut vo Svetovom pohári
Veľký deň pre slovenský šport: Mladý lyžiar si odbije debut vo Svetovom pohári
Lyžovanie

Auto-moto

Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Toto auto chce poraziť Golf aj Octaviu. Len spaľovacie motory, veľa priestoru
Novinky
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Ponuka pre farmaceuta: Pridajte sa k tímu v novej modernej lekárni v centre Bratislavy
Zaujímavé pracovné ponuky
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Práca a voľný čas
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Aktuality

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Ovocné dezerty

Technológie

Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Ozempic a Wegovy prekvapili aj onkológov. Dáta vedcov naznačujú ďalší veľký medicínsky prelom
Veda a výskum
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Predbehne Xiaomi Google so svojim HyperOS počítačom? Spoločnosť by mohla viesť novú éru Android laptopov
Android
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Moskva sa chcela pochváliť humanoidným AI robotom. Skončilo sa to však fiaskom. Robot sa im rozsypal priamo pred kamerami
Správy
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Samsung priniesol technológiu z laboratórií na tvoje zápästie. Päť sekúnd stačí na to, aby odhalili skrytý stav tvojho zdravia
Samsung

Bývanie

Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie

Pre kutilov

19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Partnerské vzťahy
3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
prezident Venezuely Nicolás Maduro
Zahraničné
PANIKA vo Venezuele: Expert ŠOKOVAL možným útokom zo strany USA! Vládca Maduro už vyhlásil mobilizáciu
Matka s dcérou sa
Zahraničné
Matka s dcérou sa vydávali za vešticu a majsterku feng šuej! Podvodom vylákali takmer 70 miliónov dolárov
Podľa CNN Trump figuruje
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Epstein pred schôdzkou s Putinom Trumpa podrazil! Ponúkol Rusom pomoc
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch
Domáce
AKTUÁLNE Dramatická nehoda štyroch áut: Hasiči sú na mieste, minimálne jedna osoba je zranená

Ďalšie zo Zoznamu