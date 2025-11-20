Lov v priamom prenose: VIDEO Drsné kosatky vs. odvážny tuleň! Neuveríte, kam sa ukryl pred smrťou

USA - Neuveriteľný únik tuleňa pred dravými kosatkami sa podarilo zachytiť na videu pri pobreží Seattlu. Tuleň, ktorý bol prenasledovaný stádom kosatiek, našiel úkryt tým, že vyskočil na palubu fotografkinej lode.
Dramatický moment sa odohral pri pozorovaní veľrýb v Seattli, keď tuleň unikal pred hŕstkou loviacich kosatiek. Fotografka Charvet Druckerová, ktorá sa plavila na šesťmetrovej lodi, zachytila moment, keď sa doráňaný tuleň rozhodol vyskočiť na zadnú časť lode.
Útočisko pred dravcami
Na videu je vidieť, ako dorážajúce kosatky používajú vlny a koordinované pohyby, aby tuleňa zneistili. Druckerová počas incidentu stále natáčala a pomáhala sledovať jeho pohyby, píše na webe britský denník Daily Mail. Tuleň na chvíľu stratil rovnováhu, no nakoniec sa vrátil na palubu, kde našiel útočisko pred dravcami.
Tuleň sa mohol bezpečne vrátiť späť do mora
Kosatky, ktoré boli prítomné, patrili k tzv. Bigg’s alebo „prechodným“ kosatkám. Tento druh sa odlišuje od „rezidentných“ kosatiek tým, že loví okrem rýb aj morské cicavce, vrátane tuleňov. Po približne 15 minútach orky odplávali preč a tuleň sa mohol bezpečne vrátiť späť do mora. Incident ponúka vzácny pohľad na interakciu medzi dravcami a korisťou vo voľnej prírode a zároveň zdôrazňuje obratnosť a inteligenciu tuleňov pri hľadaní úniku.