Aukčná senzácia v New Yorku: Klimtov portrét sa vydražil za ŠIALENÚ sumu! Druhý najdrahší obraz v histórii

NEW YORK - Portrét od rakúskeho maliara Gustava Klimta sa pri utorkovej aukcii v New Yorku vydražil za 236,4 milióna dolárov. Informovala o tom dnes agentúra AFP, podľa ktorej sa obraz stal druhým najdrahším umeleckým dielom predaným v aukcii všetkých čias.
Šesť záujemcov bojovalo po dobu 20 minút o Portrét Elisabeth Ledererovej, ktorý Klimt namaľoval medzi rokmi 1914 a 1916. Dielo zobrazuje dcéru Klimtovho hlavného mecenáša v bielej čínskej róbe na pozadí s ázijsky inšpirovanými motívmi. Aukčná sieň Sotheby 's, ktorá aukciu organizovala, totožnosť kupujúceho nezverejnila.
Ktorý bol najdrahší obraz predaný v aukcii?
Najdrahším obrazom predaným v aukcii naďalej zostáva dielo Salvator Mundi, pripisované Leonardovi da Vincimu. V roku 2017 ho záujemca vydražil za 450 miliónov dolárov. Predchádzajúci aukčný rekord Klimtových diel drží obraz Dáma s vejárom, ktorý sa v roku 2023 predal v Londýne za 85,3 milióna libier.
Mysteriózny nález v Turecku: Stratené biblické tajomstvá ODHALENÉ! Stará mozaika prekvapila aj vedcov
"Portréty týchto impozantných rozmerov a z vrcholného Klimtovho obdobia (1912- 1917) sú mimoriadne zriedkavé; väčšina sa nachádza v hlavných múzejných zbierkach," uviedla spoločnosť Sotheby 's k dražbe. Vo štvrtok má veľkú šancu stanoviť rekord medzi ženami-umelkyňami autoportrét mexickej maliarky Fridy Kahlo, ktorý pôjde do predaja tiež v aukčnej sieni Sotheby's v New Yorku. Odhadovaná cena diela z roku 1940 nazvaného Sen (Posteľ) je 40 až 60 miliónov dolárov.